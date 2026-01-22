Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 22 de enero

Una conferencia sobre el entroido, un concierto de swing y una proyección de cine figuran entre los planes del día

Los choqueiros del entroido coruñés.

Los choqueiros del entroido coruñés. / Arcay / Roller Agencia

RAC

Conferencia de Felipe Senén sobre el Entroido

20.00 horas | El arqueólogo e historiador hará un recorrido por el calendario festivo, las variedades, las rivalidades y la competencia de caretas.

Portas Ártabras

Concierto tributo a la música swing

21.30 horas | Los amantes del swing tienen una cita esta noche en el Garufa con el grupo Swing Titans. La entrada tiene un coste de 15 euros.

Garufa

Proyección de la película ‘Ondina’

19.30 horas | Nueva sesión del ciclo Cineclub Bóveda. Se proyecta Ondina. Un amor para siempre, del cineasta alemán Christian Petzold.

Asociación Alexandre Bóveda

Charla sobre la eucaristía en el Centro Fonseca

20.15 horas | Marisa Vidal, Fátima Noya, Xavi Blanco y Loreto González Dopeso participan en la charla La eucaristía que hermana a hombres y mujeres.

Centro Fonseca

