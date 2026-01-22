¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 22 de enero
Una conferencia sobre el entroido, un concierto de swing y una proyección de cine figuran entre los planes del día
Conferencia de Felipe Senén sobre el Entroido
20.00 horas | El arqueólogo e historiador hará un recorrido por el calendario festivo, las variedades, las rivalidades y la competencia de caretas.
Portas Ártabras
Concierto tributo a la música swing
21.30 horas | Los amantes del swing tienen una cita esta noche en el Garufa con el grupo Swing Titans. La entrada tiene un coste de 15 euros.
Garufa
Proyección de la película ‘Ondina’
19.30 horas | Nueva sesión del ciclo Cineclub Bóveda. Se proyecta Ondina. Un amor para siempre, del cineasta alemán Christian Petzold.
Asociación Alexandre Bóveda
Charla sobre la eucaristía en el Centro Fonseca
20.15 horas | Marisa Vidal, Fátima Noya, Xavi Blanco y Loreto González Dopeso participan en la charla La eucaristía que hermana a hombres y mujeres.
Centro Fonseca
