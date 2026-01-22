La investigadora Ramón y Cajal, Natalia da Silva, se incorpora a la Universidade da Coruña
La nutricionista brasileña se suma al grupo Exprela del Cica, que ya cuenta con 17 científicos en el programa
El Centro Interdisciplinar de Química y Biología (CICA) de la Universidade da Coruña incorpora a la investigadora Ramón y Cajal Natalia da Silva Lima, que se suma al grupo Exprela para reforzar la investigación en metabolismo y obesidad.
Su trabajo se centrará en estudiar cómo actúan a largo plazo los nuevos medicamentos para la pérdida de peso y su impacto en distintas enfermedades metabólicas. El objetivo es avanzar en un uso más seguro y eficaz de estos fármacos, cada vez más presentes en los tratamientos contra la obesidad. Con la incorporación de la nutricionista brasileña, el CICA alcanza los 17 investigadores e investigadoras vinculados al programa Ramón y Cajal y refuerza su apuesta por la investigación biomédica.
