La investigadora Ramón y Cajal, Natalia da Silva, se incorpora a la Universidade da Coruña

La nutricionista brasileña se suma al grupo Exprela del Cica, que ya cuenta con 17 científicos en el programa

Natalia da silva, nueva investigadora de la CICA de A Coruña

Natalia da silva, nueva investigadora de la CICA de A Coruña / LCO

El Centro Interdisciplinar de Química y Biología (CICA) de la Universidade da Coruña incorpora a la investigadora Ramón y Cajal Natalia da Silva Lima, que se suma al grupo Exprela para reforzar la investigación en metabolismo y obesidad.

Su trabajo se centrará en estudiar cómo actúan a largo plazo los nuevos medicamentos para la pérdida de peso y su impacto en distintas enfermedades metabólicas. El objetivo es avanzar en un uso más seguro y eficaz de estos fármacos, cada vez más presentes en los tratamientos contra la obesidad. Con la incorporación de la nutricionista brasileña, el CICA alcanza los 17 investigadores e investigadoras vinculados al programa Ramón y Cajal y refuerza su apuesta por la investigación biomédica.

