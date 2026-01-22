Los memorialistas urgen la retirada de símbolos franquistas en A Coruña y afean al Concello "poner trabas"

La Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica (CRHM) de A Coruña ha registrado un escrito ante la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática con el fin de que se inicie el procedimiento, en los términos recogidos en la Ley de Memoria Democrática en materia de simbología y en el Real Decreto que la desarrolla, para la retirada de símbolos franquistas en la ciudad.

Los memorialistas solicitaron a la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática la incorporación al Catálogo de símbolos, honores y distinciones contrarios a la memoria democrática de los recogidos en el informe-memoria elaborado en el año 2019 bajo la dirección del Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses.

Ha dado este paso, informa, "ante los obstáculos deliberados y las evidencias de desobediencia consciente por parte del Concello para no cumplir lo establecido en la Ley de Memoria Democrática en materia de simbología".

La CRHM recuerda que el informe de 2019 volvió a ser presentado en 2021 en pleno por el Consejo Municipal de la Memoria Democrática, pero desde entonces no ha habido ningún avance. Los memorialistas solicitaron una reunión con la alcaldesa, Inés Rey, y con el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, sin obtener respuesta, denuncian. "Complementamos hoy esta iniciativa con una nueva solicitud para que el Estado inicie el procedimiento legal y resuelva, en base a las competencias otorgadas por la Ley de Memoria Democrática, la retirada y eliminación de símbolos franquistas que cuentan con evidencias e informes, como es este caso", concluye.

Noticias relacionadas

La alcaldesa asegura, por su parte, que la próxima reunión del Consello de memoria democrática está prevista "para los próximos días", y reivindica que "el compromiso" del Concello con la memoria democrática "está ahí" y que "forma parte de nuestro ADN y nuestras ideas".