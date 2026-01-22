O Mercadillo solidario de A Coruña se despide hasta el próximo año: "Esto te recuerda que hay muy buena gente por el mundo"

Las historias de generosidad se repiten una y otra vez en A Coruña. Familias de la ciudad que donan muebles procedentes de casas históricas. Artesanas que entregan piezas hechas a mano. Personas anónimas que aparecen con una bolsa, un pañito tejido, una prenda de bebé o un pequeño objeto cargado de cariño. "Todo emociona. Desde el gran mueble hasta lo más pequeño. Todo contribuye a aliviar carencias", asegura Isabel Ruiz, fundadora del mercadillo solidario, la iniciativa en beneficio de la Cocina Económica de la ciudad, que vive sus últimos días antes de cerrar este sábado 24.

Lo hace, además, en un momento dulce. Las cifras avalan la sensación: más de 33.000 euros recaudados, un balance "estupendo" de ventas y donaciones y la convicción de haber firmado una de las mejores ediciones de los últimos años. "Esto te sube la moral y te recuerda que hay muy buena gente por el mundo y en especial en A Coruña" resume Isabel.

El éxito no es casual. La organizadora lo tiene claro: "El sitio es vital. Esta ubicación es de diez, es excelencia pura". Un local céntrico y visible, en el Cantón pequeño, 25, que ha permitido atraer tanto a la "clientela fiel de siempre" como a personas que pasaban por la zona casi por azar.

Vecinos, curiosos y turistas se han detenido ante los escaparates y han terminado llevándose algo más que un objeto. "Hemos tenido ingleses de crucero que compraron un juego de café del siglo XIX, sabían perfectamente lo que se llevaban, una de las mejores piezas de este año. También un chico alemán que se enamoró de un diván Biedermeier precioso", recuerda. "En el mercadillo solidario no solo se benefician los coruñeses... los turistas se han llevado grandes piezas", asegura la voluntaria.

Las piezas que se venden

En el mercadillo ha habido de todo y para todos los bolsillos. Desde piezas de gran valor histórico y artístico hasta objetos sencillos al alcance de cualquiera. "Hemos vendido muebles importantes, pero también cosas de cinco, diez o quince euros. Todo suma", explica Isabel. Vajillas, lámparas, cuadros, ropa de hogar, centros decorativos o muebles firmados por talleres ya desaparecidos han encontrado nuevo hogar.

Cada compra se transforma en comidas. Más de 1.500 al día, los 365 días del año. Porque si algo insiste en subrayar Isabel es que el verdadero protagonista no es el mercadillo, sino la institución que hay detrás. "La Cocina Económica no distingue religiones, ideologías ni procedencias. Aquí es el ser humano por el ser humano. Una labor callada, humilde y eficaz. No se permiten lujos ni malgastos, todo va a lo esencial", afirma. Por eso, aunque los precios estén muy por debajo del valor real de muchas piezas, el objetivo se cumple. "Con un jarrón maravilloso que tenemos, aunque se venda por menos de la mitad de su valor, se hacen comidas. Y eso es lo importante", sostiene.

A cuatro días del cierre, la ilusión no decae. "Queremos seguir vendiendo. Todavía podemos recaudar varios cientos de euros más", señala. El objetivo inicial era llegar a 50.000 euros. Desde la organización no confian en obtenerlos, pero nadie habla de fracaso: "Hay un momento en que también hay que parar. Esto es voluntariado y tiene un límite". De cara al futuro, el reto está claro: encontrar un nuevo local para la próxima edición. Las donaciones no dejan de llegar y el espacio se queda pequeño. "Tenemos mercancía como para montar una tienda enorme", comenta Isabel, ya con la mirada puesta en el año que viene.

Mientras tanto, el mercadillo apura sus últimas horas con auténticas joyas todavía esperando comprador. Tallas japonesas de ámbar negro, muebles isabelinos de caoba, piezas de marquetería, obras de orfebrería catalana o figuras art déco de los años 20. Todas con un denominador común: "Precios accesibles y una causa que lo justifica todo".