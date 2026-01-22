El premio Nobel africano Wole Soyinka y la poeta gallega Lupe Gómez, en A Coruña con el ciclo Poetas Di(n)Versos
La próxima sesión de esta actividad poética será en el Ágora el lunes día 26 a las 20.00h
El ciclo Poetas Di(n)versos ofrecerá al publico un encuentro con el autor africano Wole Soyinka, premio Nobel de Literatura, y con la poeta gallega Lupe Gómez. Sera el próximo lunes día 26 de enero a partir de las 20.00h en el Ágora, en cuyo auditorio se desarrollan las actividades de esta actividad impulsada por el Concello de A Coruña, que continúa con su 17ª edición.
La participación de Wole Soyinka en una actividad de Poetas Di(n)versos supone el primer recital de un premio Nobel en estos encuentros literarios diririgos por la poeta gallega Yolanda Castaño, según ha destacado el Concello en una nota informativa en la que el departamento municipal de Cultura destaca que el autor nigeriano es "una de las grandes figuras vivas de las letras universales". A Wole Soyinka le acompañará la poeta gallega Lupe Gómez, autora fundamental dentro de la poesía contemporánea en lengua gallega, según destacan también desde el Consistorio.
El concejal de Cultura, Gonzalo Castro, subrayó que “A Coruña tiene la suerte de agoger un encuentro literario histórico" y añadió que "la presencia de un Premio Nobel africano y de una de las autoras más reconocidas de nuestra literatura reafirma el valor de Poetas Di(n)versos como plataforma cultural de primer nivel".
Poetas Di(n)versos mantiene su formato habitual, con recitales cada mes de octubre a junio en los que dialogan una voz gallega y otra internacional alrededor de la poesía. El Concello considera que este ciclo es hoy "una referencia consolidada" en la programación literaria del país.
