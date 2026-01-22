Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Premios Oscar 2026

Unos premios Oscar con acento coruñés: Sîrat, nominada en dos categorías

La película del coruñés Óliver Laxe podrá llevarse el premio a Mejor Película Internacional y Mejor Sonido

Lucía Feijoo Viera

Alba Porral

Sirât, la película del coruñés Oliver Laxe, ha sido nominada por la Academia de Cine de Hollywood para competir en dos categorías en la próxima edición de los Premios Óscar. El 16 de marzo podrá alzarse con el galardón de mejor película internacional y mejor sonido.

El filme, que ya conquistó entre otros el premio del jurado en el festival de Cannes, competirá por el premio a Mejor Película Internacional con The Secret Agent, It Was Just an Accident, Sentimental Value y La voz de Hind. En la categría de Mejor Sonido, Sirât está nominada junto a  F1, Frankenstein, Una batalla tras otra y Los pecadores.

Sirât podría repetir un triunfo que solo han logrado José Luis Garci (1982), Fernando Trueba (1993), Pedro Almodóvar (1999) y Alejandro Amenábar (2004).

