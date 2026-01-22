Unos premios Oscar con acento coruñés: Sîrat, nominada en dos categorías

Sirât, la película del coruñés Oliver Laxe, ha sido nominada por la Academia de Cine de Hollywood para competir en dos categorías en la próxima edición de los Premios Óscar. El 16 de marzo podrá alzarse con el galardón de mejor película internacional y mejor sonido.

El filme, que ya conquistó entre otros el premio del jurado en el festival de Cannes, competirá por el premio a Mejor Película Internacional con The Secret Agent, It Was Just an Accident, Sentimental Value y La voz de Hind. En la categría de Mejor Sonido, Sirât está nominada junto a F1, Frankenstein, Una batalla tras otra y Los pecadores.

Noticias relacionadas

Sirât podría repetir un triunfo que solo han logrado José Luis Garci (1982), Fernando Trueba (1993), Pedro Almodóvar (1999) y Alejandro Amenábar (2004).