La salida de la AP-9 hacia Palavea, cortada tras una colisión entre dos vehículos

Una persona ha resultado herida en el accidente

Varios vehículos circulan por la AP-9, sentido A Coruña, antes del desvío hacia Palavea.

Varios vehículos circulan por la AP-9, sentido A Coruña, antes del desvío hacia Palavea.

Sandra Abad

Un accidente de tráfico ocurrido en la autopista AP-9, sentido A Coruña, a la altura de la salida hacia Palavea deja una persona herida. Tras este siniestro, por una colisión lateral entre dos vehículos --según informa la Guardia Civil de Tráfico-- registrada alrededor de las 10.30 horas, está cortada la salida número 3 de la AP-9, hacia Palavea, según indican fuentes de Tráfico. Los bomberos de A Coruña han acudido al lugar del accidente para rescatar a una persona atrapada en uno de los vehículos implicados en el accidente.

