Siete denuncias por furtivismo y 23 kilos de percebes intervenidos en A Coruña
Agentes de la policía autonómica han recuperado el marisco en una intervención desarrollada en el entorno de la Torre de Hércules y paseo marítimo en la zona de Monte Alto
Agencias
Agentes de la Unidad de Policía Adscrita de Galicia (UPA) han decomisado 23 kilos de percebe y tramitado siete actas de infracción por furtivismo en A Coruña, además de localizar siete rasquetas utilizadas para la "extracción ilegal de marisco". Esta actuación, según informa la Consellería de Presidencia, es fruto de un operativo de prevención llevado a cabo este lunes en el entorno de la Torre de Hércules y del paseo marítimo en la zona de Monte Alto.
La UPA, en colaboración con la Cofradía de Pescadores de A Coruña, identificó además a siete personas e inspeccionó dos vehículos, con resultado final de siete denuncias por infracción de la Ley de Pesca de Galicia. Todo el marisco incautado ha sido entregado a un centro benéfico de la ciudad.
La Consellería ha destacado además que, para recoger el percebe, se utilizaron rasquetas metálicas, que permiten "arrancar de manera indiscriminada todos los ejemplares sin respetar las tallas mínimas". Dicho método, añaden las autoridades, "deja la roca completamente desnuda" y "provoca un grave prejuicio para la fauna marina asociada".
