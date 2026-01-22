El tiempo en A Coruña: siguen las alertas y el invierno no afloja

A Coruña encadena ya varias semanas de lluvia, temperaturas bajas y avisos por viento que se traducen en alertas por temporales marítimos de mayor o menor intensidad. Hoy, tras el aviso de nivel rojo anoche en el litoral coruñés, la costa coruñesa está en alerta naranja, con previsión de olas de hasta 8 metros por la mañana y 6 metros por la tarde y, en tierra, hay aviso amarillo por rachas de viento que pueden alcanzar los 80 km/h. Tanto la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) como Meteogalicia prevén para este jueves 22 de enero una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica, con lluvias repartidas a lo largo del día y temperaturas que se moverán entre los 9 grados de mínima y los 13 de máxima.

Tiempo desapacible en A Coruña, con alerta en el mar, lluvias y frío en aumento / Casteleiro

Y esta situación de tiempo desapacible que A Coruña arrastra desde las navidades, con avisos en el litoral y en la franja costera por viento y oleaje acompañados de chubascos, parece que va a continuar. Ahora la culpable es la borrasca Ingrid. Para mañana viernes, día 23, la Aemet ha activado alerta roja en el litoral coruñés por mar combinado y olas que pueden superar los 9 metros.

En tierra se mantendrá el aviso amarillo por viento del sur y suroeste de intensidad máxima en torno a los 80 km/h. Será de nuevo un día lluvioso, con chubascos tormentosos, y con temperaturas que bajan: la previsión es de 5 grados de mínima y 11 de máxima.

El fin de semana, más de lo mismo

La previsión meteorológica para el fin de semana trae más de lo mismo. El pronóstico de la Aemet para este sábado 24 de enero marca de nuevo alerta naranja en la costa por olas de hasta 7 metros, aviso amarillo en tierra por viento racheado y termómetros que caen todavía un poco más hasta marcar 4 grados de mínima en A Coruña y 12 de máxima, con lluvias de carácter tormentoso a lo largo de la jornada, aunque por la mañana no se descarta la apertura de algunos claros. El domingo día 25 será también una jornada con alta probabilidad de lluvia y con temperaturas en valores cortos: 5 de mínima y 15 de máxima.

Avance: así viene la próxima semana

El avance de la Aemet para A Coruña de cara a la próxima semana todavía prevé una alta probabilidad de lluvias el lunes día 26, con recuperación, eso sí, de los termómetros, aunque de nuevo el martes bajan las temperaturas y se mantiene la previsión de chubascos. Y Meteogalicia también prevé que persista esta inestabilidad atmosférica debido a que Galicia continuará bajo la influencia de bajas presiones, con circulación de suroeste y una sucesión de frentes que seguirán dejando alta probabilidad de lluvias en general en las cuatro provincias. Las temperaturas, sobre todo las máximas, serán más bajas de lo normal a estas alturas del año.