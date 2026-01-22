Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo: última hora del accidente ferroviario en AdamuzSirat, nominada a dos OscarsEntrevista a Álvaro FerlloCentro de día de AdacecoEl temporal en Galicia
instagramlinkedin

A la venta un piso de cuatro habitaciones en el Barrio de las Flores por 169.000 euros

Se encuentra en una zona en crecimiento, con múltiples servicios, y cercano a varios puntos de interés

A la venta un piso de cuatro habitaciones en el Barrio de las Flores por 169.000 euros

A la venta un piso de cuatro habitaciones en el Barrio de las Flores por 169.000 euros

RAC

RAC

Un piso luminoso de cuatro habitaciones, con terraza y cercano al centro de la ciudad ha salido a la venta en el Barrio de las Flores de A Coruña por 169.000 euros. La vivienda, de 100 metros cuadrados, se compone de cuatro habitaciones, una cocina con todos los electrodomésticos y dos baños, uno de ellos aseo. Los grandes ventanales del salón ofrecen una vista despejada en una estancia cómoda y pensada para relajarse.

El inmueble cuenta con doble acceso y espacios comunes: un amplio aparcamiento, áreas verdes, zonas de recreo para los niños y otras de descanso para los adultos.

Se encuentra en un barrio en crecimiento, con múltiples servicios, y cercano a puntos de interés como la estación de tren, la de autobús y la plaza de Cuatro Caminos.

Noticias relacionadas

Es una de las ofertas actualizadas que pueden consultarse a través del portal inmobiliario Tucasa.com.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las primeras dependientas del Zara de Juan Flórez se despiden de la tienda: «Empezamos a vestir a los niños, después a los niños de los niños y después a los nietos de los niños».
  2. Una andaluza llega a A Coruña y se indigna con este plato: 'no sé si voy a poder vivir con ello
  3. El mural de A Coruña nominado a mejor del mundo: pintado en 4 días y con una historia centenaria
  4. ¿Qué es un Zacaffé? La nueva apuesta de Inditex que abrirá a final de mes en A Coruña
  5. Una de las familias más ricas de Cataluña, casera de la primera tienda de Zara del mundo, en A Coruña
  6. Luz verde a las demoliciones y reformas de la antigua Alu Ibérica de A Coruña, junto a Marineda, para albergar dos nuevas fábricas
  7. Zara cierra la primera tienda de su historia y anuncia un nuevo proyecto en la calle Compostela
  8. La hostelería de A Coruña apuesta por la intermodal: 'Si la zona se revaloriza, queremos ser una de las referencias

A la venta un piso de cuatro habitaciones en el Barrio de las Flores por 169.000 euros

A la venta un piso de cuatro habitaciones en el Barrio de las Flores por 169.000 euros

A Coruña, pendiente de Pasapalabra: Rosa podría ser la ganadora del mayor bote de la historia

A Coruña, pendiente de Pasapalabra: Rosa podría ser la ganadora del mayor bote de la historia

El MIR, a ojos de dos médicos residentes del Hospital de A Coruña: "No recuerdo un examen en el que me pusiese tan nervioso"

El MIR, a ojos de dos médicos residentes del Hospital de A Coruña: "No recuerdo un examen en el que me pusiese tan nervioso"

Detenido en A Coruña uno de los fugitivos más buscados de España

Detenido en A Coruña uno de los fugitivos más buscados de España

El BNG exige saber cuándo se adjudicarán las viviendas municipales de Pontejos

El Nobel africano Wole Soyinka y la gallega Lupe Gómez, en A Coruña con Poetas Di(n)Versos

El Nobel africano Wole Soyinka y la gallega Lupe Gómez, en A Coruña con Poetas Di(n)Versos

Adaceco prevé abrir en verano su centro de atención al daño cerebral

Adaceco prevé abrir en verano su centro de atención al daño cerebral

O Mercadillo solidario de A Coruña se despide hasta el próximo año: "Esto te recuerda que hay muy buena gente por el mundo"

O Mercadillo solidario de A Coruña se despide hasta el próximo año: "Esto te recuerda que hay muy buena gente por el mundo"
Tracking Pixel Contents