A la venta un piso de cuatro habitaciones en el Barrio de las Flores por 169.000 euros
Se encuentra en una zona en crecimiento, con múltiples servicios, y cercano a varios puntos de interés
Un piso luminoso de cuatro habitaciones, con terraza y cercano al centro de la ciudad ha salido a la venta en el Barrio de las Flores de A Coruña por 169.000 euros. La vivienda, de 100 metros cuadrados, se compone de cuatro habitaciones, una cocina con todos los electrodomésticos y dos baños, uno de ellos aseo. Los grandes ventanales del salón ofrecen una vista despejada en una estancia cómoda y pensada para relajarse.
El inmueble cuenta con doble acceso y espacios comunes: un amplio aparcamiento, áreas verdes, zonas de recreo para los niños y otras de descanso para los adultos.
Se encuentra en un barrio en crecimiento, con múltiples servicios, y cercano a puntos de interés como la estación de tren, la de autobús y la plaza de Cuatro Caminos.
Es una de las ofertas actualizadas que pueden consultarse a través del portal inmobiliario Tucasa.com.
