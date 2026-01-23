Ana Pontón urge un plan de choque para la atención primaria y denuncia su deterioro
Propone destinar a esta especialidad el 25% del presupuesto del Sergas
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha denunciado el «deterioro» de la sanidad pública y ha propuesto un plan de choque para la atención primaria, así como incorporar nuevas especialidades. Lo ha dicho este viernes en A Coruña, tras reunirse con representantes de trabajadores de CIG-Saúde.
El BNG aboga por destinar a la primaria el 25% de todo el presupuesto del Sergas, sin contar el gasto farmacéutico, y cubrir las vacantes del Sergas. Pontón también propuso incrementar las especialidades en los centros de salud, empezando por la de psicología clínica, ya que el 30% de las consultas en los médicos de cabecera tienen que ver con problemas psicológicos. Una medida que permitiría «descargar la presión que tiene la atención primaria».
Pontón ha denunciado que, ante las Urgencias «colapsadas» y la atención primaria «en situación crítica», el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, está «ausente y desaparecido». «No es solo incompetencia, también ideología, porque el Gobierno del PP quiere deteriorar lo público para beneficiar a la privada», ha manifestado. El BNG reclama un plan de choque para la atención primaria y recuperar los 1.650 millones «que se dejaron de invertir durante los 16 años del PP».
