El barrio de Os Rosales se completa 30 años después: empieza la obra del eterno esqueleto

La estructura, fantasma de la crisis de la burbuja inmobiliara y paralizada desde 2008, contará con 64 viviendas, trasteros y 67 plazas de garaje

Recreación virtual del edificio de viviendas de Os Rosales

Recreación virtual del edificio de viviendas de Os Rosales / LOC

RAC

A Coruña

El barrio de Os Rosales coloca las últimas piezas del puzzle tres décadas después de su primera piedra. La imagen del principio de la conclusión de este polígono de vivienda que clavó piqueta en 1993 la ponen las grúas apostadas sobre el eterno esqueleto del número 50 de la calle Emilio González López. Marcan así el comienzo de las obras para convertir la estructura en un edificio de 64 viviendas, otros tantos trasteros y 67 plazas de garaje.

La intervención, de la mano de Desarrolla, cuenta con un presupuesto de 2,9 millones y tiene un plazo de ejecución de 36 meses. El proyecto llevará por nombre Edificio Myranda, y ya anuncia en su web pisos de uno, dos y tres dormitorios, con terraza o galería acristalada. Además, detalla que las viviendas de planta baja cuentan con jardín, y que el edificio dispondrá de local destinado a usos de la comunidad y patio interior privado.

Este esqueleto cronificado es un resquicio visible de la burbuja inmobiliaria. La estructura comenzó a construirse en 2008, cuando también tuvo que frenar las obras. La licencia de construcción caducó en 2018, dejando en el barrio la estructura básica. Después de varios vaivenes judiciales el nuevo permiso tuvo que adaptarse al plan general actualizado, lo que obligó a modificar la idea inicial. Los nuevos constructores tendrán que demoler parte de la octava planta, el forjado de la cubierta y las entreplantas. La nueva licencia, que el Concello concedió en 2024, obligará también a construir una nueva placa de cubierta y a ampliar los forjados de todas las plantas hacia el patio.

