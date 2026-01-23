A Coruña espera lo peor de la borrasca Ingrid para esta tarde: "Las olas podrían llegar a la plaza de Pontevedra"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, advirtió este mediodía de que el Concello multará a las personas que se salten los precintos instalados en el paseo marítimo de la ciudad ante el fuerte oleaje que azota la ensenada del Orzán por la borrasca Ingrid. "Estaremos vigilantes para que nadie se los salte", dijo Rey, que destacó que tras cortarse el acceso a las playas algunas personas acudieron a la Coraza de Riazor, por lo que este espacio también fue cerrado.

"Cuando se ponen cintas es para no pasar", recalcó la alcaldesa, quien añadió: "Entiendo que no se tenga aprecio a la vida", en referencia a quienes se saltan los precintos, y señaló que las sanciones tratan de evitar que el personal de emergencias se ponga en riesgo por rescatar a quienes incumplen las medidas preventivas.

RAC

Rey mencionó que entre las 18.00 y las 20.00 horas de este viernes se producirá la pleamar y puso de relieve que "si el viento acompaña al mar, las olas podrían llegar a Modesta Goicouría y la plaza de Pontevedra", ya que la duna de Riazor fue arrasada por el oleaje durante la pasada madrugada.

"Pedimos precaución y extremar las medidas de seguridad", dijo la alcaldesa, quien solicitó que la ciudadanía no se acerque al mar a pesar de la espectacularidad de las olas.

También informó de que por el momento no habido incidencias graves por el temporal, salvo el apagón de los semáforos ocurrido a las 05.00 horas, que fueron repuestos a primera hora de la mañana, salvo en un cruce de Juana de Vega. Rey avanzó que se prevé que la Xunta mantenga la prohibición esta tarde de realizar actividades deportivas federadas al aire libre.

Tormenta, granizo y viento

Carlos Pardellas

La borrasca Ingrid ha impactado con fuerza en A Coruña en las primeras horas de este viernes 23 de enero. Ya de madrugada el estruendo de una fuerte tronada despertaba a media ciudad con un primer gran trueno alrededor de las 01.30 horas y varios más en las horas siguientes. Meteogalicia ha registrado más de 1.100 rayos en Galicia entre las 00.00 y las 08.00h de los que unos 600 han caído en tierra y el resto, en el mar. En A Coruña los relámpagos se han prolongado hasta las 08.30h, cuando una granizada sorprendía a miles de coruñeses iniciando la jornada en una ciudad que por unos minutos vio sus calles y plazas blancas por efecto del granizo acumulado en las vías públicas.

Además de la tormenta y el granizo, el viento ha causado destrozos en la cubierta del aparcamiento del Hospital de A Coruña y ha provocado varias intervenciones de los bomberos en distintos puntos de la ciudad por elementos de fachadas, tejados y mobiliario urbano desplazados por las rachas huracanadas o con riesgo de caer a la vía pública.

Y ya fuera del entorno urbano de A Coruña, en la comarca, además de las incidencias por el viento, en la montaña coruñesa la borrasca Ingrid ha entrado con nieve en los puntos más altos de concellos como Curtis, donde hoy el paisaje se ha visto cubierto por una nevada no muy intensa pero suficiente para que los copos cuajaran esta mañana dejando la estampa más invernal. Más información.