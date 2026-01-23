La borrasca 'Ingrid' azota Galicia: noche de rayos, truenos y viento huracanado en A Coruña

A Coruña está notando con intensidad el empuje de la borrasca Ingrid. El peor temporal en lo que va de invierno en Galicia, según la consideración de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ha entrado con fuerza y deja una madrugada de rayos, truenos y viento huracanado que ya anticipa una jornada marcada con aviso rojo en el litoral coruñés por la previsión de fuerte viento y oleaje, y con las cuatro provincias gallegas en alerta --con distintos niveles de precaución-- por la fuerte inestabilidad atmosférica que azotará el noroeste durante este viernes 23 de enero.

Hasta las 07.00h la racha de viento máxima registrada en la costa de Galicia alcanzó los 157 km/h en Estaca de Bares, con olas de 11,5 metros en ese punto de la costa de A Coruña. Y la situación no va a mejorar. La alerta roja activada para todo el litoral de las provincias de A Coruña y Pontevedra señala la previsión de olas de hasta 9 metros y viento fuerte con rachas de hasta 100 km/h.

A este temporal marítimo se suma la previsión de lluvia y tormentas que ya han descargado con dureza durante la madrugada. En la ciudad de A Coruña y su área metropolitana un fortísimo trueno despertaba a cientos de coruñeses en torno a las 01.30 horas y no fue el único sobresalto en una noche marcada por los relámpagos, aguaceros y bocanadas de viento huracanado. Las lluvias con aparato eléctrico continúan en las primeras horas de este viernes, un día que previsiblemente avanzará con tiempo muy desapacible en el litoral coruñés y en el que los accesos a parques, jardines y playas están cerrados en A Coruña. Ya ayer, con alerta naranja, el Concello aconsejaba no usar el servicico de Bicicoruña debido a las inclemencias meteorológicas y suspendía además las actividades deportivas por el mal tiempo.

Esta fuerte inestabilidad atmosférica llega con la borrasca Ingrid, causante del temporal más duro en Galicia en lo que va de invierno, según la Aemet. Toda la comunidad gallega está hoy en alerta.

«El peor temporal del invierno»

Por tierra y por mar. No habrá concello ni tramo de costa en el litoral gallego que se libre este viernes de alguna alerta, ya sea por viento, temporal marítimo, oleaje o nieve. Todo el mapa de Galicia estará teñido de amarillo, naranja o rojo en una jornada en la que las temperaturas caerán entre tres y cinco grados, con máximas que no superarán los 10 º en las ciudades y mínimas que oscilarán entre uno y siete grados. En A Coruña la previsión de la Aemet anticipa 5 grados de mínima y 11 de máxima.

Más de media Galicia estará este viernes en alerta por nieve y de hecho la Xunta ha suspendido las clases en más de medio centenar de localidades en la provincia de Ourense, zonas de la montaña de Lugo e interior de Pontevedra.

«Por impacto, será el peor temporal del invierno», alerta el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Galicia, Francisco Infante.

El viento ha dejado rachas superiores a los 80 kilómetros por hora durante la madrugada en toda Galicia, que se prolongarán hasta primera hora de la mañana en el noroeste de A Coruña y hasta las 12.00 horas en A Mariña, según MeteoGalicia.

En el mar, el viento soplará con más fuerza aún, obligando a activar la alerta naranja en toda la costa. Por oleaje, el aviso se elevará a rojo en todo el litoral.

El sábado persistirán los avisos por nevadas y por olas de hasta nueve metros en gran parte de la comunidad, siendo la lluvia la única alerta que no se activará en ninguna de estas dos jornadas. Meteogalicia mantiene, de hecho, el aviso rojo en el litoral de A Coruña para este sábado. Además, la DGT ha cerrado el tráfico de camiones en varias carreteras entre Galicia y la Meseta. Más información.

Incidencias por el viento en A Coruña

Los bomberos de A Coruña han atendido en las últimas horas diversos avisos por los efectos del viento o por la necesidad de intervenir para evitar riesgo de caída de objetos a la vía pública. Esta madrugada, pasadas las 05.30h, han acudido a la calle de la Torre y ya durante la pasada tarde se desplazaron hasta en seis ocasiones a distintas zonas de la ciudad, como As Xubias, el polígono de Agrela, la ronda de Nelle, la calle Barrera, el paseo marítimo o el lugar de Montserrat, para asegurar elementos en fachadas y tejados con peligro de desprenderse por el viento y salir volando o caer a la calle.