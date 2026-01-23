El Chuac se sitúa como el 18º mejor hospital de España

El Monitor de Reputación Sanitaria, elaborado por la consultora Compro, empresa especializada en este tipo de estudios, sitúa al Complejo Hospitalario Universitario A Coruña en el puesto 18 de los mejores hospitales de España, y como mejor hospital de Galicia.

Dentro de este estudio, en el que participaron muchos de los 787 hospitales, tanto públicos cómo privados existentes en España, el Chuac compitió al nivel de hospitales como La Paz y Gregorio Marañón de Madrid o el Clínic de Barcelona. En cuanto a los servicios sanitarios con mejor proyección de España, destacan los de Rehabilitación y Farmacia Hospitalaria, que quedaron en los puestos 6º y 7º, en sus respectivas categorías, Microbiología, que entra en este ranking por vez primera en el puesto 8º, Oncología médica y Cirugía Maxilofacial alcanzando el puesto 13º en su respectiva categoría, así como el de Anestesia y Reanimación en el puesto 14º, o los de Cardiología y Análisis Clínicos en el puesto 15º.

Este ranking se elabora teniendo en cuenta la opinión de gerentes y directivos hospitalarios, médicos, personal de enfermería, además de asociaciones de pacientes y periodistas especializados en materia sanitaria. Para ello se analizaron más de 1.000 indicadores de calidad y rendimiento asistencial. Este año, el estudio se compone de más de 5.200 encuestas.