El Concello aprueba el rescate de la concesión de cuatro aparcamientos por "incumplimientos graves"

La Junta de Gobierno Local de A Coruña aprobó este viernes la declaración de caducidad de la concesión de los aparcamientos subterráneos de las plazas de Galicia, María Pita, San Cristóbal y Maestro Mateo, que fue otorgada en 1985 a la empresa Aparcamientos Reo. Esta compañía cedió en 1990 la gestión de esas instalaciones a una comunidad de cesionarios en cada uno de los parkings y permaneció sin actividad durante años, lo que hizo creer que había desaparecido.

La alcaldesa, Inés Rey, explicó que la retirada de la concesión tendrá que ser ratificada por el Consello Consultivo de Galicia porque Reo se niega a aceptarla y que se produce por "incumplimientos graves y continuados".También señaló que los cesionarios se han encargado durante estos años de abonar el canon municipal y de efectuar reparaciones en los aparcamientos, así como que los de María Pita solicitaron en 2014 y 2016 al Concello que se declarase caducada la concesión de ese aparcamiento.

Los contratos de esos recintos terminan en 2036, salvo el de San Cristóbal, que lo hace al año siguiente. El objetivo del Gobierno local es volver a licitar esas concesiones para que una nueva empresa los gestione hasta esas fechas, sin que afecte a la permanencia de los actuales cesionarios.

El Gobierno local de Marea Atlántica inició los trámites en noviembre de 2018 para recuperar la gestión de los aparcamientos mediante una propuesta de resolución del contrato por la comisión de una "infracción gravísima de sus obligaciones esenciales". El Consello Consultivo de Galicia lo respaldó y Aparcamientos Reo no se pronunció.

El 25 de enero de 2019 la Junta de Gobierno local aprobó abrir un plazo máximo de seis meses para liquidar la concesión, pero las elecciones municipales de mayo de ese año causaron un cambio político y la llegada del PSOE a la Alcaldía. En 2020 el nuevo Gobierno local informó al BNG que la gestión de los aparcamientos por los cesionarios impedía el rescate de la concesión, aunque en octubre de 2025 retomó el proceso tras haberse reunido con los ocupantes de las plazas.

La Junta de Gobierno Local aprobó este viernes también la licencia solicitada por Resonac para demoler la antigua fábrica de aluminio de Alu Ibérica en el polígono de Agrela, donde la firma pretende producir electrodos de grafito e hidrógeno verde. Los trabajos tendrá un coste de 5,5 millones y una duración de 36 meses.