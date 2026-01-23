Por qué el emprendimiento marca el futuro del desarrollo económico

El emprendimiento ha dejado de ser un concepto asociado únicamente a la creación de empresas para convertirse en un vector central del desarrollo económico, la transformación productiva y la cohesión social. En un contexto marcado por cambios tecnológicos acelerados, por la necesidad de nuevos perfiles profesionales y por una creciente competencia entre territorios para atraer talento e inversión, la capacidad de iniciativa se perfila como un activo estratégico.

En ese marco se sitúa la publicación Viaje al emprendimiento desde las visiones empresarial y educativa, presentada este viernes en la Sede Afundación de A Coruña, como una reflexión colectiva sobre cómo acelerar una cultura emprendedora más sólida y sostenible.

El volumen, impulsado por la Universidad Intercontinental de la Empresa y la Asociación para el Progreso de la Dirección en el noroeste peninsular, se incorpora al catálogo de UIE Ediciones con la vocación de servir como herramienta útil tanto para el ámbito empresarial como para el educativo.

Su planteamiento parte de una idea compartida por los intervinientes: el emprendimiento no surge de forma espontánea, sino que requiere un ecosistema que combine conocimiento, experiencia, capital y un marco institucional que no penalice el riesgo.

Dinamizadores

Durante la presentación, Francisco Botas, consejero delegado de Abanca y presidente de APD Noroeste, subrayó el valor de la confluencia entre universidad y empresa como origen del proyecto. «La universidad se dedica a acercar la academia al mundo empresarial». Botas defendió el emprendimiento como uno de los grandes dinamizadores de la sociedad: «El emprendimiento crea futuro y una mejor sociedad», dijo, al tiempo que alertó de su fragilidad. «Es un bien escaso. Tenemos que cuidarlo y mimarlo, y eso es lo que queremos reflejar en este libro».

En su intervención, asumió con naturalidad una de las paradojas del ecosistema emprendedor. «La idea es que haya más iniciativas, y lo más seguro es que haya más tasas de abandono, porque hay más iniciativas», señaló, insistiendo en que «el viaje del emprendimiento merece la pena».

Esa idea del emprendimiento como proceso, más que como resultado inmediato, fue compartida por Alfredo Ramos, director de R y MasOrange y presidente del centro tecnológico Gradiant en Galicia. «Emprender ya no es solo crear empresas, sino generar impacto», afirmó. Para Ramos, tradición y modernidad deben convivir, y el emprendimiento debe situarse «como el puente entre el conocimiento y la industria», convirtiendo esa colaboración «en un activo». Entre las palancas necesarias, citó el apoyo al tejido empresarial, la atracción de capital paciente y la simplificación del marco regulatorio.

Ramos puso especial énfasis en el emprendimiento de base tecnológica. «Sin cultura emprendedora no hay innovación», advirtió, y señaló como uno de los grandes retos «acelerar la transferencia de conocimiento al mercado». «El talento no puede quedarse en la estantería», afirmó. También reclamó un cambio cultural en la percepción del riesgo: «Hay que asumir el fracaso como parte del aprendizaje. En otras latitudes se asume con normalidad, y aquí es algo que tenemos que trabajar».

Cultura de emprendimiento

Desde una perspectiva más ligada a la experiencia empresarial, José González, presidente de Luckia y consejero de APD Noroeste, incidió en la importancia de la transmisión del conocimiento desde un enfoque práctico. «Hay una cultura de emprendimiento importante en Galicia, sobre todo en el sector tecnológico», señaló, aunque reconoció que «se puede hacer mucho más». Para González, la clave está en mejorar esa transferencia desde la formación y en reforzar una cultura en la que «el fracaso no se vea como un fracaso», sino como parte del camino.

El enfoque educativo del libro fue desarrollado por el rector de la UIE y presidente de Afundación, Miguel Ángel Escotet. «El libro nace para abrir un camino, para proponer un destino, que es el emprendimiento entendido como capacidad de iniciativa», explicó. En sus capítulos, la obra analiza distintos estudios y plantea «un cambio de paradigma», apostando por fomentar en los estudiantes «la curiosidad y la capacidad de asumir riesgos para prepararlos para el futuro».

Escotet detalló algunos de los resultados del análisis empírico incluido en la publicación. «El 39% de los empresarios encuestados dice que hay falta de personas que quieran emprender», indicó, mientras que «el 29% señala los problemas para conseguir financiación». A ello se suma, según señaló, «una excesiva regulación que limita el emprendimiento». «El acceso a la financiación y la selección de los colaboradores son dos de los grandes retos de los nuevos emprendimientos», subrayó, para concluir que el libro incorpora un decálogo con el objetivo de «proporcionar mecanismos de apoyo que ayuden a los emprendedores en su progreso».

Más allá de los datos y las reflexiones, Viaje al emprendimiento desde las visiones empresarial y educativa plantea una mirada de futuro en la que universidad, empresa y sociedad aparecen estrechamente vinculadas. No como un discurso teórico, sino como una condición necesaria para transformar ideas en realidades capaces de generar innovación, empleo y bienestar en un entorno económico cada vez más exigente.