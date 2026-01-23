Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 23 de enero

Conciertos, conferencias, documentales... Consulta la agenda de ocio y cultura y haz tus planes

Pancho Varona en concierto.

Pancho Varona en concierto. / Jesús Prieto.

RAC

Concierto de una banda tributo a Maná

20.00 horas | La banda tributo, que enamoró a los mismísimos Maná con sus directos, es la única a nivel europeo que ha contado con la colaboración estelar de músicos originales.

Teatro Colón

Conferencia sobre el comercio de emisiones

11.30 horas | El Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñería Civil (Citeec) organiza una charla que impartirá Beatriz Yordi Aguirre, directora de mercado en la Comisión Europea.

Citeec

Concierto del coro de la Orquesta Sinfónica

20.00 horas | El Coro de la Orquesta Sinfónica de Galicia dará una concierto en el que participarán dos músicos aclamados, el barítono Lucas López y el contratenor Carlos Mena.

Palacio de la Ópera

Doble noche de música en la Mardi Gras

22.30 horas | La sala acoge dos conciertos, por un lado Red Waves Band, que reaparece tras un año, y por el otro lado Mind Traveller, que pisan la ciudad por primera vez.

Mardi Gras

Concierto de Pancho Varona en Garufa Club

22.30 horas | Pancho Varona, uno de los grandes músicos nacionales que durante años acompañó a Sabina, actúa esta noche con lleno en la sala.

Garufa Club

Un documental sobre Pucho Boedo

20.30 horas | Proyección de un documental sobre Pucho Boedo, un crooner na fin do mundo. Al finalizar, habrá un coloquio con Xurxo Souto.

Circo de Artesáns

