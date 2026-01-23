Jesús Vázquez Forno, economista y ajedrecista: "Queremos que A Coruña vuelva a tener uno de los torneos de ajedrez más importantes de España y que agosto sea un festival de este deporte"

El laboralista Jesús Vázquez Fornos es el decano de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales (Erlac) de la Universidade da Coruña, y también es presidente del Club de Xadrez Erlac que acaba de abrir el centro educativo. La entidad deportiva, abierta a todo tipo de socios y de la que hay más información en xadrezerlac.com, ha acogido varios torneos, alberga partidas entre semana y aspira a organizar un gran festival del ajedrez que recupere la marca de Teresa Herrera.

¿Cómo surgió la idea de que la Escuela organice actividades de este deporte?

Su Fundación tiene como objetivos principales los estudios de grado, el tema laboral, de investigación y másteres, pero hemos creado una sección deportiva y la hemos inscrito en la Federación Gallega como club de ajedrez. Ya venía funcionado, pero se creó oficialmente en septiembre. Seleccionamos este deporte como algo que podía estar ligado al ámbito en que nosotros trabajamos, los recursos humanos, la estrategia. En el ajedrez se trabajan la paciencia, el saber esperar el momento, el aprender, el respetar al otro, el valorar, el riesgo, pues yo creo que son elementos clave para cualquier estudiante de Relaciones Laborales y Recursos Humanos.

Ya han organizado torneos y quieren crear una escuela.

Queremos que sea potente, una referencia para A Coruña y para Galicia. Está dirigida a todas las edades: es muy interesante para adultos, incluso jubilados, pues puede ser una buena actividad, sobre todo en el ámbito cognitivo y la salud mental. Los precios al mes serán de 15 euros, y las actividades se harán en la Escuela, que está bien ubicada, porque al estar al lado de la estación de tren y la futura estación intermodal, tenemos gente que va a venir ya de Coruña y del área metropolitana. En el staff somos cuatro personas, y se ha iniciado con un grupillo de estudiantes que van a empezar estos días la escuela.

También crearon un equipo.

Tenemos un acuerdo con Café Macondo, que se ha unido nuestro proyecto, y tres equipos de los que estamos jugando allí, que suman un total de 40 jugadores, pasan a jugar con nosotros. Ya los hemos inscrito para esta nueva liga que empieza el sábado que viene, en Primera División. Nuestra idea es subir a la categoría de honor.

Ya han acogido varios torneos. ¿Cómo evalúa el interés por el ajedrez que hay en la ciudad y la comarca?

Hubo una época gloriosa, con una presencia del ajedrez muy importante, el Deportivo tenía su sección de ajedrez, estuvo Domingos Merino [que fue también alcalde], que fue uno de los ajedrecistas más importantes que ha dado la ciudad. Recuerdo de pequeño ver a 500 niños jugando al ajedrez en el famoso torneo de Navidad que se organizaba ya en el Corte Inglés. Nos gustaría seguir la estela de Maricarmen Fernández, coruñesa, árbitro internacional, que se dedicó en cuerpo y alma al ajedrez y gracias a la cual vimos el torneo del Teresa Herrera de ajedrez como uno de los torneos más importantes de España. Creemos que es posible retomarlo.

¿Cuál sería el formato?

Este verano hemos hecho, de manera mucho más modesta, un festival de ajedrez que también llamamos Teresa Herrera, pero con el objetivo de crecer: planteamos al Ayuntamiento volver a tener un torneo de grandes características, donde el mes de agosto sea un festival, con jugadores de referencia, figuras reconocidas, y rápidas, clases para los niños... Se podría, por ejemplo, usar el Ágora, y la Universidad cedernos la residencia universitaria para alojar a jugadores en condiciones... Este verano he estado en Oporto en un torneo de verano con primeras figuras, que van no solo por los premios, sino por las condiciones, pasar unos días... Podríamos tener un torneo que ligase y luego pudiesen ir a Oporto, yo estoy en contacto con ellos.

¿Cuándo empezó a jugar al ajedrez?

Cuando era adolescente, iba con mi hermano Luis, fuimos a jugar a la Sagrada Familia, que era nuestro equipo en aquel momento. Después, con los estudios, dejamos de jugar, de competir oficialmente, pero he vuelto con mi hijo.

Parece que el deporte sigue teniendo mayoría de hombres.

A nivel infantil hay tantos niños como niñas, pero las chicas lo van dejando a partir de la adolescencia, 17, 18 años, ahí es donde tenemos cierta dificultad. Pero a nivel de niños y niñas, es parejo.

¿Qué beneficios trae el ajedrez?

La memoria, que es muy importante para la gente mayor. Es sano: antes de empezar, los dos contendientes se dan la mano y se desean suerte. Vale para todas las edades, ver jugar a niños como adultos, chicos, chicas, y la estrategia, el saber, la anticipación, el riesgo, el control de las emociones, todo eso está ahí.