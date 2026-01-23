Lucas López, barítono formado en A Coruña: "Los músicos no tenemos oportunidades aquí hasta que despuntamos fuera"

¿Cómo se inició en el mundo de la música?

Fue una cosa un poco aleatoria. Fue por mi hermana mayor, que empezó a estudiar piano unos años antes. Por admiración hacia ella me empecé a interesar por la música, y así lo hizo también mi hermana pequeña. Ella fue por la vía del violín y yo, por la del piano, y, curiosamente, ambos fuimos los que decidimos hacer estudios superiores de música, mientras que mi hermana mayor optó por otra vía profesional.

¿Cómo saltó del piano al canto?

También fue una cuestión curiosa. Mi hermana pequeña tocaba en la Orquesta de Niños de la Sinfónica de Galicia dentro del Proyecto Son Futuro y en un concierto de la Orquesta Joven con el Coro de Niños de la Sinfónica de Galicia me llamó mucho la atención la sonoridad del coro. Como es bastante complicado obtener una plaza como pianista en una orquesta joven o de niños, pensé que no sería una mala opción. Sin embargo, no lo hice hasta que una cantante retirada, Catherine Roberts, vino a Monforte a mi conservatorio y me vio potencial, ya que me animó a dar alguna clase con ella y luego entré en el Coro Joven de la Sinfónica.

¿Qué representa entrar en la formación a una corta edad?

Cuando empecé a cantar en el Coro Joven tenía 14 años. Fue muy espectacular, muy impresionante y muy masivo también, porque vengo de un conservatorio muy modesto. No era consciente, pero habíamos hecho el que sería el último programa de Alberto Zedda con el Coro de la Sinfónica, con un elenco de solistas espectacular. Con 14 años yo estaba sobreviviendo a la obra, pero me sentí muy afortunado de que en mi primera temporada ya me habían dado la oportunidad de cantar, por lo cual estoy muy agradecido a Joan Company y a María García, la coordinadora del Coro. Fue una revelación y despertó en mí un gusanillo que aún sigue ahí.

Ha estudiado un máster en Suiza. ¿Es imprescindible para los músicos ir al extranjero?

Somos una de las ramas de la música que necesita menos la formación reglada para desarrollar su actividad artística. Desgraciadamente, es muy importante salir al extranjero porque aquí todavía es complicado emerger como artista, en muchos casos debido a que el rol que juega la cultura y la música clásica en España no es el mismo que en Centroeuropa, ya que se prefiere arriesgar menos en cuanto a quien programar. Pasa mucho que los cantantes españoles se van al extranjero, comienzan a tener oportunidades allí y una vez empiezan a despuntar tienen las oportunidades aquí.

Ahora actúa como solista con la Sinfónica ¿es la primera vez?

Con repertorio clásico sí, como solista en general ya actúe dos veces aquí haciendo conciertos didácticos, por lo que estar delante de la orquesta no me es del todo ajeno. Por fin vengo a intentar demostrar lo que sé hacer en lo mío.

¿Es complicada para un solista?

Yo creo que es muy festiva, muy fresca. Musicalmente no es quizás la más compleja de Händel, pero es una muy buena demostración de lo que es su escritura. Tiene muchos fragmentos que recuerdan a otras obras suyas, como por ejemplo arias y números corales de El Mesías.

¿Pero es un reto para un cantante interpretarla?

No necesariamente. En nuestra versión me centro más en las áreas de la parte de bajo solista, que no son extremadamente complicadas, a pesar de que digamos que en la sencillez está la complejidad también. Tiene un par de momentos que son muy delicados y que están escritos con mucho gusto y cuando se hacen ornamentaciones o se añade algo a lo que ya está en la partitura, intento hacerlo desde el respeto y con buen gusto.

¿Qué retos se marca para el futuro? ¿Le gustaría interpretar ópera?

Los cantantes que todavía no están asentados, en la inmensa mayoría de los casos tienen que empezar por la ópera para entrar en el mundillo porque de las tres ramas principales del mundo del canto es la más vistosa y la que involucra a más elementos artísticos. Me siento muy a gusto tanto en lied, en oratorio como en ópera, pero es verdad que hay más futuro en la ópera y quizás acabe siendo esa mi vida.

¿Tiene autores preferidos?

Pues sí, por ejemplo, Poulenc, que es un compositor que me gusta mucho a pesar de que apenas tiene óperas en las que podría cantar algo, pero que como compositor me parece una pasada. Richard Strauss también, con su lenguaje postromántico y la densidad de principios del siglo XX, es de esos compositores que te sacian después de escucharles.