Nuevo curso en la Academia de Medicina de Galicia

Nuevo curso de la Academia de Medicina.

Nuevo curso de la Academia de Medicina. / Iago López

RAC

La Real Academia de Medicina de Galicia celebró este viernes la sesión de inauguración del Curso Académico 2026 en su sede coruñesa, en un acto en el que se entregaron los Premios de Investigación Médica correspondientes a la convocatoria de 2025. Los galardones fueron para un estudio de la Universidad de Granada sobre la mutación del linfoma difuso de células B grandes, liderado por Pedro Medina, y para la investigadora Marta Rial por un trabajo sobre ecografía fetal.

