Ocho empresas coruñesas lideran proyectos de IA con impacto en gestión forestal, distribución y ciberseguridad

La inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa lejana para convertirse en una herramienta decisiva en la competitividad de las empresas. Cada vez más, su aplicación práctica marca la diferencia en la optimización de procesos, la mejora de la toma de decisiones y la capacidad de anticiparse a escenarios complejos.

Galicia no es ajena a esta transformación y A Coruña se consolida como uno de los polos donde el talento tecnológico y la innovación empresarial encuentran un espacio fértil para crecer.

Ese papel protagonista ha quedado reflejado en la jornada Proyectos IA360: Desarrollo Tecnológico e Innovación con IA, celebrada este jueves en la Ciudad de las TIC y organizada por el Clúster TIC Galicia.

El encuentro reunió a una veintena de empresas socias que presentaron soluciones desarrolladas al amparo de la convocatoria IA360 del Igape, cofinanciada con fondos europeos NextGenerationEU. De esos veinte proyectos, ocho están liderados por compañías coruñesas, otras siete de Santiago y cinco de Pontevedra, que han mostrado aplicaciones de la inteligencia artificial con impacto directo en sectores como la gestión forestal, la ciberseguridad, la industria, la distribución o el agroalimentario.

Durante el acto, el presidente del Clúster TIC Galicia, Antonio Rodríguez del Corral, subrayó que el programa IA360 “demuestra que las empresas gallegas no solo adoptan inteligencia artificial, sino que, con los apoyos adecuados, tienen la capacidad y el talento necesarios para desarrollar soluciones reales a retos económicos, sociales y corporativos”.

En su intervención, insistió en que estas iniciativas evidencian un tejido tecnológico maduro, capaz de competir desde el territorio y de generar empleo cualificado y valor añadido.

Estos son los proyectos presentados por las ocho empresas coruñesas:

Avansig | MapForest

Avansig dio a conocer MapForest, una herramienta de análisis avanzado de datos geoespaciales orientada a la gestión forestal sostenible. El proyecto utiliza modelos de inteligencia artificial para integrar grandes volúmenes de información territorial y ambiental, lo que facilita la toma de decisiones y ayuda a reducir el impacto ambiental en la planificación y explotación de los recursos forestales.

Cinfo | tiivii toolbox

Cinfo mostró tiivii toolbox, una plataforma concebida para impulsar la productividad y la automatización de tareas en entornos profesionales. Mediante técnicas avanzadas de inteligencia artificial, la solución permite optimizar flujos de trabajo y mejorar la seguridad y la eficiencia operativa, y ofrece un enfoque más robusto frente a otras herramientas del mercado.

Emetel | Cybera

Emetel presentó Cybera, un asistente virtual basado en inteligencia artificial diseñado para la gestión del conocimiento en centros de operaciones de seguridad. Su aplicación permite mejorar la respuesta ante incidentes, agilizar el acceso a información crítica y reforzar la eficacia de los equipos técnicos encargados de proteger infraestructuras digitales.

Ilux Visual Technologies | Mindforge

Ilux Visual Technologies centró su propuesta en la gestión inteligente de la información visual con Mindforge. Esta solución va más allá del buscador tradicional al incorporar funciones de procura inteligente, etiquetado automático y organización avanzada de recursos visuales. Está técnica facilita a las organizaciones el acceso eficiente a grandes repositorios de contenidos y conocimiento.

Antonio Rodríguez del Corral, presidente del Clúster TIC Galicia y CEO de Cinfo / L. O.

Imatia Innovation | Impilot

Imatia Innovation dio a conocer Impilot, una familia de copilotos de inteligencia artificial orientados a la Administración Pública y a los servicios sociales. El proyecto busca mejorar la relación entre la ciudadanía y los organismos públicos. Facilita el acceso a la información y optimiza el trabajo de los profesionales mediante asistentes capaces de gestionar consultas y procesos de forma ágil y precisa.

Torusware-Vegalsa | Provia

La colaboración entre Torusware y Vegalsa ha alumbrado Provia, una solución que aplica inteligencia artificial para optimizar los procesos de provisión de servicios y productos. El sistema analiza datos operativos para mejorar la eficiencia logística y la toma de decisiones, con un impacto directo en la gestión y la competitividad empresarial.

Torusware-Selmark | Plan Maestro Predictivo

Torusware también presentó, junto a Selmark, el Plan Maestro Predictivo (PMP), un sistema de planificación avanzada basado en modelos predictivos. La herramienta analiza la demanda, la popularidad de los productos y la estacionalidad para optimizar la previsión de producción en fábrica, contribuyendo a una planificación más ajustada y a la reducción de ineficiencias.

Triple Alpha | ALPHAchick

El recorrido por las iniciativas coruñesas se completó con ALPHAchick, de Triple Alpha, una plataforma en la nube que aplica inteligencia artificial a la gestión integral de explotaciones avícolas. La solución apuesta por una producción más sostenible y eficiente, integrando datos para mejorar el control, el bienestar animal y la rentabilidad del sector agroalimentario.

Noticias relacionadas

En conjunto, las ocho propuestas reflejan la diversidad y la solidez del ecosistema tecnológico de A Coruña, así como la capacidad de sus empresas para trasladar la inteligencia artificial del laboratorio a la realidad empresarial. Una muestra de cómo la innovación aplicada se convierte en un vector clave para el desarrollo económico y tecnológico de la provincia y de Galicia.