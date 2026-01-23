Periodistas de A Coruña celebran su patrón
Más de un centenar de periodistas de A Coruña, tanto de medios como de agencias que trabajan a diario para comunicar la actualidad, se reunieron este viernes en una comida para celebrar su patrón San Francisco de Sales. Como cada año, los profesionales compartieron un cocido en el Casino de la calle Real. Estuvieron presentes los hijos de Emilio Quesada, fallecido el pasado octubre. Esta celebración es organizada por la Asociación de la Prensa de A Coruña.
