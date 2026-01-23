El PP reclama el final de la obra de la avenida de Os Mallos

El Partido Popular exige al Gobierno local la conclusión de las obras que se realizan en la avenida de Os Mallos, que califica de «calvario» para los vecinos y comerciantes de la zona por los problemas de movilidad que asegura que les causa ante la falta de plazas de aparcamiento en el barrio. El portavoz municipal de la formación, Miguel Lorenzo, señala que esta carencia «se ha agravado con la eliminación de más de sesenta plazas de aparcamiento sin alternativa en la plaza Padre Rubinos y en la calle Ramón Cabanillas».

Los populares se reunieron en el barrio con residentes que les transmitieron su protesta por no ser consultados sobre los trabajos y que afirmaron haber presentado quejas sobre ellos sin haber recibido respuesta. Lorenzo destacó que esta actuación se realiza como parte del contrato de mantenimiento de las vías públicas, por lo que carece de proyecto previo y no se conoce su duración ni presupuesto, lo que señala que «provoca desesperación a los afectados».

Vivienda

Lorenzo participó además en los últimos días —junto con representantes del PP en el Congreso y en el Senado por la provincia como José Manuel Rey Varela, Manuel Ruiz, Tristana Moraleja y Verónica Casal— un encuentro con representantes del sector de la construcción y de la promoción inmobiliaria para exponerles las medidas que este partido propone para resolver el problema de la vivienda.

Los populares detallaron a los empresarios el plan dado a conocer recientemente por el presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, en el que figuran desgravaciones fiscales para jóvenes que compren vivienda, la reducción del IVA por la compra la vivienda del 10% al 4%, la colaboración público-privada para agilizar la construcción y la derogación de la actual Ley del Suelo, ya que consideran que con el Gobierno actual la vivienda «se convirtió en un bien de un lujo».