Premios para Xurxo Fernández y Sofía Vázquez en María Pita
Los periodistas Xurxo Fernández y Sofía Vázquez recibieron este viernes, respectivamente, los premios Pérez Lugín y Emilio Quesada por sus obras Motivos para perder el tren y 50 años de Zara: desde Galicia a la conquista del mundo. Recibieron este reconocimiento en un acto presidido por la alcaldesa Inés Rey en el palacio de María Pita. También intervino en la entrega Doda Vázquez, presidenta de la Asociación de la Prensa de A Coruña.
- Las primeras dependientas del Zara de Juan Flórez se despiden de la tienda: «Empezamos a vestir a los niños, después a los niños de los niños y después a los nietos de los niños».
- Una andaluza llega a A Coruña y se indigna con este plato: 'no sé si voy a poder vivir con ello
- ¿Qué es un Zacaffé? La nueva apuesta de Inditex que abrirá a final de mes en A Coruña
- Una de las familias más ricas de Cataluña, casera de la primera tienda de Zara del mundo, en A Coruña
- Espacio Coruña incorpora cuatro empresas y negocia con un nuevo operador de cine tras la marcha de Yelmo
- Luz verde a las demoliciones y reformas de la antigua Alu Ibérica de A Coruña, junto a Marineda, para albergar dos nuevas fábricas
- El mural de A Coruña nominado a mejor del mundo: pintado en 4 días y con una historia centenaria
- Zara cierra la primera tienda de su historia y anuncia un nuevo proyecto en la calle Compostela