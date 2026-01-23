Premios para Xurxo Fernández y Sofía Vázquez en María Pita

Los periodistas Xurxo Fernández y Sofía Vázquez recibieron este viernes, respectivamente, los premios Pérez Lugín y Emilio Quesada por sus obras Motivos para perder el tren y 50 años de Zara: desde Galicia a la conquista del mundo. Recibieron este reconocimiento en un acto presidido por la alcaldesa Inés Rey en el palacio de María Pita. También intervino en la entrega Doda Vázquez, presidenta de la Asociación de la Prensa de A Coruña.