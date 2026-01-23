La primera taxista de A Coruña que acepta la oferta para operar en Uber: "Vi la puerta abierta a tener más clientes"

Uber se ha lanzado a incorporar a taxistas de A Coruña a su plataforma, desde la que los viajeros pueden contratar los trayectos. La propuesta es la misma que en el resto de grandes ciudades de España: aparecer en la plataforma a cambio de una comisión del 12% por viaje, informa un portavoz de la compañía. Una conductora ha dicho el sí a Uber y ya opera a través de la aplicación y la empresa asegura que otros 20 taxistas «ya han mostrado interés por trabajar con Uber, y están en proceso de llevar a cabo los trámites para empezar a hacerlo».

El presidente de Teletaxi, Ricardo Villamisar, revela que «nadie» se ha puesto en contacto con la asociación para trasladarle esta propuesta. De todos modos, la respuesta, dice, sería no. «El sector del taxi en A Coruña no se plantea trabajar con ninguna plataforma ni dar comisión alguna», expone. Además, indica que si existe una comisión «habría que subirle el precio al usuario» para que fuese rentable. Otra razón más para el rechazo. No obstante, hay taxistas que sí están interesados en la medida. «Entonces serán los que están al margen de la asociación», opina Villamisar.

Desde Uber detallan que la oferta al taxi coruñés es de una comisión del 12% sobre el total del precio del viaje, «mientras que para los VTC es del 25%». En la propuesta incluyen «300 euros adicionales por completar 25 viajes de Uber en sus primeros 60 días y otros 300 euros adicionales a cada taxista que recomiende a un compañero para usar Uber, que se reciben cuando el compañero completa sus primeros 25 viajes».

El sector del taxi ha sido muy crítico con los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), como Uber, Bolt o Cabify, porque, denuncian algunos profesionales, «operan con total impunidad» y sin seguir la norma, que por ahora solo les habilita a hacer viajes interurbanos. En los últimos meses ha habido varias manifestaciones en la ciudad y el Concello ha abierto consulta pública previa a la elaboración de la ordenanza para regular los VTC. También anunció que se pedirá un informe para determinar si se van a autorizar los viajes urbanos o no. El objetivo es garantizar la convivencia entre los VTC y los taxis. Preguntada sobre este asunto ayer, la alcaldesa, Inés Rey, explicó que son «dos meses de participación ciudadana» para poder plantear después de una norma. También aseguró que «hay sitio para todos» y reclamó que «la Xunta deje de conceder licencias de VTC sin ningún tipo de control».

El PP opina que la regidora «fue muy rápida para tramitar la ordenanza de la tasa turística, y en contra de todos», pero ahora «trata de tapar su falta de gestión al no aprovechar la ordenanza de movilidad sostenible que aprobó el año pasado con el BNG para regular» los VTC. Los populares insisten en que «la normativa está clara, solo viajes interurbanos y lo que tiene que hacer es vigilar que se cumpla». El BNG llevó este asunto al pleno hace unos días para pedir un regulación. La concejal Avia Veira denunció la «inacción» del Gobierno local frente a la evidencia de que los VTC están incumpliendo la ley gallega.

La taxista muestra las aplicaciones en las que opera / Iago López