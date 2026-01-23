Supermercados Claudio crece con 22 nuevas tiendas en 2025 y dos aperturas más en 2026, una en A Coruña

Gadisa Retail hace balance de la evolución de su cadena de supermercados Claudio y destaca una importante expansión de esta línea de establecimientos con un total de 22 aperturas en 2025, hasta llegar a un total de 256 supermercados Claudio en Galicia, Asturias, Castilla y León y Madrid. "Este crecimiento confirma la relevancia de esta franquicia en el sector de la distribución", subraya la compañía en una nota informativa en la que añade que, en lo que va de 2026, ya ha incorporado a su red otros dos nuevos establecimientos de la marca Claudio: uno en A Coruña y otro en Barro (Pontevedra).

"!La cercanía a los clientes y garantizar servicios básicos en poblaciones de diferente tamaño han guiado este crecimiento, que refleja el compromiso con la dinamización socioeconómica del territorio generando nuevas oportunidades de emprendimiento y creando empleo", incide Gadisa en el comunicado en el que hace, además, hincapié en que este modelo de negocio generó "más de cien empleos" en el último año. "Más de 100 profesionales fueron empleados en la franquicia en el último año. En total, son más de 1.000 las personas que trabajan en los establecimientos, ubicados principalmente en zonas con baja densidad de población", apuntan desde Gadisa.

Galicia, la comunidad donde más ha crecido

La comunidad gallega es la que más aperturas ha registrado con 15 nuevos puntos de venta, de los que seis se han inaugurado en la provincia de A Coruña (dos en A Coruña ciudad y los cuatro restantes en Carballo, Cariño, Dodro y Fene), otros seis en la provincia de Pontevedra (Agolada, Arbo, Cambados, dos en Sanxenxo y Vilanova de Arousa), dos más en Ourense (Cea y Verea) y uno en Lugo (Quiroga). Además, también se han estrenado otras tres tiendas en Asturias (Oviedo, Gijón y Avilés); dos en Madrid y otra en Castilla y León (Zamora).

Dos formatos: Claudio y Claudio Express

Los 142 Claudio Express ofrecen un surtido básico con productos muy seleccionados de alimentación, higiene y droguería para atender a un perfil de cliente que busca rapidez y comodidad, así como amplios horarios. Están implantados, fundamentalmente, en estaciones de servicio de vías principales y secundarias, así como en entornos urbanos.

Noticias relacionadas

Los 114 Claudio, son puntos de venta de proximidad, con atención personalizada y una superficie media. Los clientes tienen a su disposición una completa variedad de productos locales, de marcas líderes y de la marca propia IFA.