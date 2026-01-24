Los Bomberos encuentran a una mujer fallecida en el interior de su vivienda en Monte Alto

Los Bomberos de A Coruña acudieron en la mañana de este sábado a la calle Ángel Rebollo, en el barrio de Monte Alto, a abrir una puerta a petición del 112. Los equipos sanitarios solicitaron la ayuda porque la mujer no contestaba.

Al acceder al interior mediante un ventanal de la fachada con la autoescalera automática encontraron a la mujer fallecida.

Noticias relacionadas

Al lugar también acudieron efectivos de Urxencias Sanitarias-061, la Policía Local y la Policía Nacional.