Los Bomberos encuentran a una mujer fallecida en el interior de su vivienda en Monte Alto
La mujer no contestaba y fue necesario acceder a la vivienda por una ventana
A Coruña
Los Bomberos de A Coruña acudieron en la mañana de este sábado a la calle Ángel Rebollo, en el barrio de Monte Alto, a abrir una puerta a petición del 112. Los equipos sanitarios solicitaron la ayuda porque la mujer no contestaba.
Al acceder al interior mediante un ventanal de la fachada con la autoescalera automática encontraron a la mujer fallecida.
Al lugar también acudieron efectivos de Urxencias Sanitarias-061, la Policía Local y la Policía Nacional.
