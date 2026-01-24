La borrasca Ingrid sigue afectando este sábado a A Coruña

A Coruña ha notando con intensidad el empuje de la borrasca Ingrid. El peor temporal en lo que va de invierno en Galicia, según la consideración de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ha entrado con fuerza y deja una madrugada entre el jueves y el viernes de rayos, truenos y viento huracanado que ya anticipaba una jornada marcada con aviso rojo en el litoral coruñés por la previsión de fuerte viento y oleaje, y con las cuatro provincias gallegas en alerta --con distintos niveles de precaución-- por la fuerte inestabilidad atmosférica que azotará el noroeste durante este viernes 23 de enero.

Y la tormenta no ha sido la única tarjeta de presentación de la borrasca Ingrid en A Coruña. En la mañana del viernes el granizo se ha sumado al catálogo de fenómenos adversos que este virulento temporal está exhibiendo en su entrada por la puerta grande de las borrascas más furibundas en esta temporada otoño-invierno en A Coruña. Tras la tronada que despertó a muchos coruñeses con un gran primer estruendo a las 01.30h y varios más en las horas siguientes, otro gran trueno sorprendía en la ciudad alrededor de las 08.30h, seguido además de granizo que llegó a teñir de blanco por unos minutos muchas calles y plazas de A Coruña, así como las carreteras en los accesos a la ciudad y en el área metropolitana.

Para este sábado

Y este sábado no será menos. El temporal se centra en la jornada de hoy al norte de Galicia y seguirá trayendo inestabilidad durante unas horas más. La jornada en A Coruña será de cielos nublados con chubascos, localmente tormentosos, que pueden venir acompañados de granizo. El día, en general, será de mucha lluvia.

La cota de nieve en Galicia comenzará en los 600 metros, subiendo progresivamente a lo largo del día. Las temperaturas mínimas no tendrán cambios, aunque las máximas ascenderán moderadamente. Las mínimas serán de 8ºC y las máximas de 12º, aunque la sensación térmica será menor.

El viento soplará del oeste-noroeste con intensidad fuerte en el litoral.

Por su parte, el domingo será una jornada de transición en la que se espera un nuevo frente que llegará con el avance de la madrugada del lunes. Para el último día de la semana se esperan aún chubascos que pueden ser tormentosos, aunque las lluvias irán remitiendo con el avance de la tarde.