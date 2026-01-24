Olas gigantes y árboles arrancados: así fueron las borrascas más salvajes de A Coruña

A Coruña es tierra de temporales. Cada invierno, la provincia se enfrenta a fuertes borrascas que trastocan durante unos días la vida diaria de sus ciudadanos. Algunas de ellas, como Ingrid, dejan en el recuerdo cortes de luz, fuertes tronadas y un frío que ha hecho caer en picado la cota de nieve. Sin embargo, y aunque en el imaginario colectivo las últimas siempre parezcan las peores, lo cierto es que Galicia ha sufrido fenómenos bastante más adversos a lo largo de su historia.

Estos temporales provocaron numerosos desperfectos en las fachadas y, en algunos casos, dejaron a su paso víctimas mortales. En 2022, por ejemplo, se registró una racha de 111 kilómetros por hora y hay quien todavía recuerda árboles arrancados de cuajo en Monte Alto.

Herminia (2025), una borrasca de récord

La cubierta de la piscina municipal de Noia, arrasada por el viento de 'Herminia'. / EFE/ Lavandeira Jr.

No hay que remontarse mucho en el pasado para encontrar la primera de las borrascas que han quedado en el recuerdo. Hace apenas un año, en enero de 2025, Herminia irrumpía en el área coruñesa dejando árboles caídos y enormes ramas tiradas en las carreteras.

La Agencia Estatal de Metereología registró corrientes de viento huracanadas, que alcanzaron la fuerza 8 en zonas de costa. Llegó a haber olas de hasta 8 metros y numerosas incidencias a las que tuvieron que acudir los Servicios de Emergencias, con A Coruña como una de las zonas más afectadas.

Las incidencias en la provincia fueron más de 400, con desperfectos en los tejados y caídas de ramas. En Oleiros, varios árboles cayeron ante la fuerza de la ventisca y otro en Culleredo llegó a aplastar varios coches.

Los vientos de 200 km/h de Klaus (2009)

Fue precisamente el ciclón Klaus el que arrancó de raíz árboles en el Campo de Marte y en la Maestranza. El temporal provocó apagones, caídas de vallas y el desplazamiento de múltiples contenedores, así como fuertes lluvias y rachas de viento que alcanzaron los 198 km/h en puntos como Estaca de Bares.

Este temporal excepcional también se llevó por delante las tejas de las casas y ocasionó daños en infraestructuras públicas. A nivel de Galicia, los vientos alcanzaron los 200 kilómetros por hora, salió volando un tejado y se quedaron sin luz 25.000 personas.

Hortensia (1984), un ciclón tropical histórico

Árbol derribado por el viento de la borrasca ‘Hortensia’, en Orillamar. / LOC.

Quienes vivieron esta borrasca será difícil que la olviden. Fue una de las más brutales de la historia coruñesa, entrando en Galicia a más de 100 kilómetros por hora.

Se trataba de un ciclón tropical, cuyos restos llegaron a la provincia en octubre de 1984. En la madrugada del día 4, el temporal adquirió su máxima virulencia, llevándose consigo tejados, vegetación y canalones.

Aunque se preparó un despliegue de seguridad preventivo, este no fue suficiente para contener a Hortensia, que se cobró la vida de un hombre de 77 años. También hubo medio centenar de heridos y gigantescas olas ante las que algunos, sin embargo, salieron igual a faenar.

Un barco quedó a la deriva y tuvo que ser rescatado mientras que, en tierra, la caída de escombros generaba importantes retenciones en el tráfico. Los árboles se derrumbaron sobre las vías de ferrocarril, impidiendo la circulación de los trenes y produciendo cuantiosos daños en las principales ciudades.

En A Coruña, por ejemplo, el viento de 120 kilómetros por hora dejó sin tejado al polideportivo de Los Salesianos y afectó a infraestructuras clave como el Hospital Universitario. En Santiago de Compostela, se rompieron numerosas ventanas, un árbol cayó sobre un coche y volaron tejados en el Burgo das Nacións.

Febrero de 1941, el mes fatídico

Justo después de San Valentín, entre el 15 y el 16 de febrero de 1941, Galicia sufrió uno de los mayores temporales de su historia. Los que presenciaron las olas ese día no volvieron a ver nada igual, especialmente en la tarde del 15, cuando el temporal se cebó con la comunidad gallega.

En la noche del sábado al domingo, el Observatorio de A Coruña registró rachas de 110 kilómetros por hora, con una caída brusca de la presión atmosférica. En la costa, se hundieron numerosos busques pesqueros, y los coruñeses sufrieron vientos duros y fríos como una ola de destrucción que se dejó notar en gran parte de España.