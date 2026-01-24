El cielo elige A Coruña: la ‘CidadEclipse’ del 12 de agosto

El mundo alzará la vista al firmamento coruñés el próximo 12 de agosto: ese día, A Coruña se convertirá en ‘CidadEclipse’, como escenario de observación privilegiado de un fenómeno astronómico único que tardará décadas en repetirse. Este juego de palabras, acompañado por una imagen gráfica diseñada por el artista coruñés Antón Lezcano que muestra la Torre silueteada por una luz alegórica, es el lema en torno al que gira la campaña turística de la ciudad para este año, que el Consorcio de Turismo presentó esta semana en el stand de Galicia de la Feria Internacional Fitur.

Una programación atractiva que invita a los turistas a visitar la ciudad con motivo del fenómeno, pero también a los propios coruñeses a mirar hacia arriba: A Coruña es el lugar de Europa desde el que mejor se podrá contemplar un fenómeno que no tendrá réplica hasta 2180, y en torno al que se celebrarán varias actividades culturales y divulgativas a lo largo del año.

Actividades divulgativas

Además de escenario excepcional para la contemplación del fenómeno, A Coruña será sede, este año, de dos congresos astronómicos: Third Solar MHD Conference y New Frontiers in Cosmology. Además, habrá charlas y se habilitarán una serie de puntos de observación en el Portiño, Bens y el Monte de San Pedro para disfrutar del acontecimiento, así como otros enclaves repartidos por todos los distritos de la ciudad.

Ese día, la Banda Municipal ofrecerá un concierto con un repertorio de bandas sonoras de películas relacionadas con el espacio y habrá una actuación especial de la orquesta Los Satélites.

La programación en torno al eclipse también se trasladará a los centros educativos y cívicos de la ciudad, con una campaña divulgativa sobre el acontecimiento este mes de marzo. La red de Museos Científicos, y, en especial, el Planetario de la Casa de las Ciencias, se suman a los escenarios para disfrutar y aprender sobre el acontecimiento con una programación especial y una exposición itinerante.

Una experiencia única

«Es una experiencia indescriptible que no se puede comparar con nada, no debería perdérselo nadie». Así definía el director del Centro Astronómico Trevinca, Óscar Blanco, el eclipse solar que se podrá ver en A Coruña este 12 de agosto. Se trata de la «única oportunidad en la vida para observarlo desde casa», sin tener que desplazarse fuera de la comunidad o a otros países.

Las playas son, por lo tanto, un buen lugar a donde ir para ver el eclipse en A Coruña. Sin embargo, no todas son igual de recomendables. Lo mismo ocurre con las zonas elevadas, el primer sitio en el que se piensa cuando se planea observar el cielo. Y es que muchas quedan descartadas por árboles o edificios aledaños que ocultan el horizonte y que entorpecerían la visión. Las playas de Orzán y Matadero son buenas opciones para observar, ya que ofrecen las mejores perspectivas, igual que el parque escultórico de la Torre y el Monte de San Pedro.

El primero en más de un siglo

El eclipse completo de A Coruña será el primero que podrá verse en la ciudad desde el 30 de agosto de 1905, y habrá que esperar otro largo siglo para presenciar otro. El fenómeno comenzará alrededor de las 19.30 horas, pero el momento culmen será a las 20.28 horas de tarde, cuando la luna cubrirá totalmente el sol, como un crepúsculo anticipado.

En total, la fase de cobertura durará 1 minuto y 14 segundos. Las gafas protectoras serán necesarias en la etapa previa y posterior —cuando la luna no está completamente encima del astro rey—, pero el fenómeno podrá observarse directamente sin peligro mientras el sol permanezca oculto.

El de 2026 será el primero de una tríada excepcionalmente rara. Según indica el Instituto Geográfico Nacional, el 2 de agosto de 2027 tendrá lugar en la península un nuevo eclipse solar total y el 26 de enero de 2028 podrá disfrutarse de un tercer acontecimiento.