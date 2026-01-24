«Es muy difícil llegar a donde ha llegado Oliver Laxe»

En el instituto de Monelos, Oliver Laxe vio por primera vez Amanecer de Murnau, una película fundamental en la historia del cine. Aquella cinta lo marcó e impulsó una carrera que ha llegado a la cúspide con dos nominaciones a los Óscar con su última película, Sirat: «La verdad es que no me lo esperaba, llegar a donde ha llegado es francamente difícil», dice sobre la noticia Luis Vázquez de Sancho, profesor de imagen actualmente jubilado.

Él fue el que puso a Laxe aquella película, pero no la única: «Yo estuve 30 años poniendo clásicos del cine a mis alumnos». Oliver Laxe ha reconocido la influencia de algunos iconos del séptimo arte en Sirat, como El salario del miedo: «No recuerdo si la puse cuando estudiaba Oliver, pero es una película que ponía a mis alumnos. También el remake americano, Carga maldita, de Friedkin, en la que salía Paco Rabal», explica.

El director generó polémica en unas declaraciones en las que habló de la falta de educación cinematográfica entre los jóvenes: «Los tiempos han cambiado mucho. Yo antes le ponía cine clásico a mis alumnos, pero ahora me dicen mis compañeros que está prohibido poner una película entera [tras la entrada en vigor de una Ley de Propiedad Intelectual hace unos años]».

Desde la izquierda, Luis V. de Sancho, María Luisa Gómez, Xavier Rivas y María José Maneiro, en un aula del instituto. / CARLOS PARDELLAS

Luis Vázquez de Sancho destaca el talento que ha tenido siempre el director desde su juventud, donde ya mostraba interés y capacidad. Ahora, se comenta con que puede incluso dar el salto a Hollywood: «Tiene nivel, pero el cine de Hollywood es más comercial y su cine es complejo», expone el docente.

Vázquez de Sancho no se sorprende de los premios de Sirat, pero sí de su triunfo comercial: «No esperaba que tuviera tanto éxito porque es una película muy difícil». Eso sí, de su exaluman tiene una clara favorita: «La que más me gusta es O que arde, me gusta como trata el tema y como lo desarrolla».

Esa película, que se desarrolla en Os Ancares lucenses, lugar en el que reside el director coruñés, es una buena muestra de su amor por la naturaleza, una pasión que ayudó a desarrollar Xavi Rivas, exprofesor de gimnasia: «Me alegró ver que tuvo un éxito importante», señala sobre las nominaciones de Sirat.

El docente llevaba a Laxe a actividades en la naturaleza, que ahora se ve reflejada en su cine: «En Sirat es impresionante la elección de los paisajes. La escena final me impactó», comenta.

Sobre su personalidad, a veces criticada, Rivas señala que el director es «un chico sencillo» con el que aún mantiene contacto intercambiando mensajes: «Vino de visita al instituto hace unos años y la impresión fue muy buena para todos».