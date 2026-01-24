Un hombre dispara en la calle y se atrinchera en un edificio del Agra do Orzán, en A Coruña
La policía nacional interviene con un negociador para intentar que se rinda
Un hombre efectuó varios disparos en la calle Vila de Cee, en el barrio del Agra do Orzán de A Coruña, y posteriormente se atrincheró en la vivienda en la que reside en ese lugar. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía se encuentran en el lugar y cuentan con un negociador que intenta que el hombre deponga su actitud y se rinda. Algunas fuentes apuntan a que el hombre mantiene un conflicto con una persona que vive en la misma calle.
