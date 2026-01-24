A juicio por gastar 56.000 euros de su pareja vinculando su tarjeta en Google Pay

La Fiscalía pide 4 años de cárcel para un hombre acusado de un delito continuado de estafa agravada por presuntamente realizar cargos no consentidos en la cuenta bancaria de su entonces pareja, mediante el uso de su tarjeta asociada a Google Pay.

El juicio se celebrará este martes en la Audiencia de A Coruña. Según el escrito de acusación, el investigado vinculó la tarjeta de su novia a la aplicación de pago en su móvil sin su conocimiento. Se le acusa de efectuar compras en distintos negocios de A Coruña, entre julio de 2021 y octubre de 2022, con un importe total que supera los 56.000 euros.

La mayoría de esos cargos se producen tras la ruptura de la pareja, dejando la cuenta prácticamente sin saldo. Antes de la separación, estos cargos se concentraban, sobre todo, en una cervecería.

La Fiscalía solicita una pena de 4 años y 3 meses de prisión, además de multa e inhabilitación para el sufragio pasivo, así como la imposición de costas y la indemnización a la perjudicada por los 56.010,47 euros.