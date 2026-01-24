Natalia da Silva: "Los fármacos contra la obesidad funcionan, pero debemos saber qué ocurre a largo plazo"

La Universidade da Coruña refuerza su investigación en biomedicina con la incorporación de Natalia da Silva Lima al Centro Interdisciplinar de Química y Biología (CICA). De origen brasileño y con una amplia trayectoria en el estudio de las enfermedades metabólicas, la investigadora se sumó al centro desde enero a través del programa Ramón y Cajal para profundizar en los efectos a largo plazo de los nuevos medicamentos para la pérdida de peso.

¿Qué supone para usted formar parte de esta convocatoria?

Muchos años de trabajo y de intentos. Es un programa con una competencia muy alta en toda España y conseguirlo es un honor. Para mí es una gran satisfacción poder incorporarme a la Universidade da Coruña y formar parte de la CICA. Lo intenté durante cuatro años, presentando proyectos en distintas convocatorias, hasta que en 2024 fui seleccionada. Lograrlo después de tanto esfuerzo es muy gratificante.

Gran parte de su trabajo se centra en las enfermedades metabólicas. ¿Qué son exactamente este tipo de patologías?

Las enfermedades metabólicas incluyen problemas muy conocidos y con una alta prevalencia, como la obesidad o la diabetes. Son patologías relacionadas con la forma en la que el organismo regula la energía, el azúcar en sangre y otros procesos básicos. En mi investigación trabajo sobre todo en el contexto de la obesidad y la diabetes.

¿Por qué la obesidad es una enfermedad tan compleja de tratar desde el punto de vista científico?

Es una enfermedad multifactorial. Intervienen factores biológicos, psicológicos, ambientales y relacionados con la alimentación. No existe una única causa ni una única solución, lo que hace que su tratamiento sea muy complejo y requiera un abordaje integral.

¿Qué despertó su interés por los fármacos para perder peso?

Llevo muchos años investigando la obesidad y las enfermedades metabólicas. Cuando surgieron los nuevos fármacos, como los agonistas de hormonas que hoy se conocen por nombres comerciales muy populares, me generaron mucha curiosidad. Son medicamentos relativamente nuevos y todavía queda mucho por saber sobre sus efectos a largo plazo.

¿Qué suponen estos fármacos en el cuerpo?

De manera muy básica, mejoran los niveles de azúcar en sangre, reducen el apetito y hacen que el estómago se vacíe más despacio. Esto provoca una mayor sensación de saciedad y facilita la pérdida de peso, además de mejorar el control de la glucosa. Está claro que funcionan, hay muchos estudios que demuestran su eficacia a corto plazo y mucha gente los está utilizando, pero debemos saber qué pasa a largo plazo. Mi trabajo se centra en qué ocurre cuando estos tratamientos se usan durante mucho tiempo y en analizar si pueden aparecer efectos negativos o cómo se pueden mejorar. Es una terapia novedosa y todavía tenemos muchas preguntas abiertas. Estudiar el uso prolongado permite buscar maneras de mejorar los medicamentos actuales y de desarrollar nuevas estrategias más seguras y eficaces.

Desde su punto de vista como nutricionista, ¿son la solución definitiva para la obesidad?

No. Deben entenderse como un apoyo, en ayuda con la vida saludable. El efecto de los fármacos es mucho mejor cuando se combinan con ejercicio físico y una alimentación equilibrada. Además, en algún momento muchas personas dejan de tomarlos y necesitan haber adquirido hábitos saludables para mantener los resultados.

¿Cómo puede beneficiar su trabajo en la Universidade da Coruña a la sociedad en el futuro?

Los resultados que obtengamos ayudarán a mejorar los fármacos que ya existen y a buscar nuevas estrategias para que las personas mantengan el peso perdido tras el tratamiento. En general, el objetivo es aportar conocimiento que tenga un impacto real en la salud de la población. La obesidad no deja de aumentar en todo el mundo. Tiene una prevalencia muy alta y sigue creciendo en todos los países y continentes. Por eso es un problema que debe estudiarse con profundidad y desde distintos enfoques.