Una quincena de pymes coruñesas se cuelan entre las 500 de España que más rápido crecieron en 2025

Catorce pymes coruñesas se han colado en la lista Cepyme 500, el ranking que cada año identifica a las pequeñas y medianas empresas españolas que más rápido crecieron en el pasado ejercicio. Un reconocimiento que sitúa al tejido empresarial de la provincia entre los más dinámicos del país y que refleja la capacidad de estas compañías para ganar tamaño, diversificar actividad y consolidar resultados en un contexto económico exigente.

La selección, elaborada por la patronal Cepyme, pone el foco en empresas que destacan «por sus resultados y su capacidad para generar valor añadido, empleo, innovación y proyección internacional». No se trata solo de crecer, sino de hacerlo con solidez: para formar parte del listado es necesario ser sociedad limitada o anónima, llevar más de cuatro años en activo, facturar entre 10 y 100 millones de euros y acreditar un crecimiento sostenido de al menos el 15% en los tres últimos ejercicios. Un crecimiento que, además, debe ser sólido y recurrente, y, además, debe haberse conseguido manteniendo la rentabilidad.

En el caso de A Coruña, el abanico sectorial de las empresas seleccionadas es amplio y revela la diversidad de la economía de la provincia. Desde la construcción, con Alpanide, que alcanzó una facturación de 20,9 millones de euros, hasta la industria de la moda, representada por Ana Muñíz, dedicada a la fabricación de artículos de piel para marcas exclusivas y con ingresos de 15,5.

El ámbito energético e industrial aparece con fuerza a través de Anerpro Energía y Proceso, que desde su sede en Bergondo está especializada en la gestión integral de proyectos e infraestructuras, y que superó los 32 millones, una de las cifras más elevadas del grupo.

La tecnología y los servicios avanzados también tienen un peso relevante. Balidea Consulting & Programming, dedicada a la consultoría y programación, facturó 17,2 millones, mientras que Tecalis Software alcanzó los 14,3.

A ellas se suman firmas industriales como Formas Inoxman (ingeniería mecánica, 21,9 millones), Milsa Trillo Galicia, de Oleiros, (mantenimiento y montaje industrial, 15,6) o Talleres y Grúas Estación, especializada en alquiler de grúas y plataformas elevadoras, con 15,2.

El listado incluye además empresas muy vinculadas a la economía cotidiana de la ciudad de A Coruña y sus alrededores, como la Compañía de Tranvías con 27,7 millones de facturación, o Fruterías Doi, dedicada al comercio mayorista y minorista de productos frescos, con 14,4.

Completan la nómina la oleirense Decorga Pintura (24,6 millones), Grupo Bermúdez & Solution (25,1), Maderas Carril (17,9) y Tecnología y Reciclaje de Materiales, con 11,2.

En conjunto, estas catorce pymes confirman que el crecimiento empresarial en A Coruña no responde a un único patrón, sino a la suma de iniciativas industriales, tecnológicas y de servicios capaces de competir a escala nacional y de consolidar un modelo de crecimiento sostenido.

El medio millar de empresas españolas que integran la lista de Cepyme 500 representan en total una facturación superior a los 12.000 millones de euros y dan empleo a cerca de 44.000 personas.