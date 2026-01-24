A subasta dos locales en el centro comercial Cuatro Caminos
A Coruña
El Juzgado de Primera Instancia número uno de A Coruña ha publicado el anuncio de la subasta de dos locales comerciales en el centro comercial Cuatro Caminos.
La puja se divide en dos lotes: el de mayor volumen corresponde a un local con un valor de subasta de 1,9 millones y ocupa una superficie de 158 metros cuadrados.
Un segundo lote se compone de un local con un valor de 315.000 euros y una superficie de 32 metros cuadrados. Ambos se nuncian sin puja mínima. La misma sección judicial también subasta un piso en Ángel Senra valorado en 163.944 euros, que también parte sin puja mínima.
