Ni pasteles ni vinos: estos son los 5 sabores de A Coruña que sorprenden al mundo

En A Coruña sobran los sitios donde disfrutar de una buena comida. Si se desea gozar de un delicioso plato, tanto los locales como los viajeros pueden acudir a algunos de los múltiples restaurantes históricos de la zona o guiarse por los expertos y visitar los establecimientos reconocidos en la Guía Michelín.

Sin embargo, cuando se trata de productos gourmet que pueden adquirirse como souvenir o para tomar en casa, los rankings son más limitados. La plataforma Taste Atlas, una comunidad gastronómica internacional, ha desvelado cuáles son los mejores de A Coruña según el criterio de viajeros y especialistas de todo el globo.

Las 'delicatessen' de A Coruña que arrasan entre los visitantes

En la lista figuran un total de cinco productos, fabricados tanto en la ciudad como en zonas aledañas de la provincia como Culledero o Cambre. La selección está protagonizada por las bebidas espirituosas y los productos típicos gallegos, aunque también esconde alguna propuesta sorprendente que, a priori, no se consideraría clásica de A Coruña.

Queso O Mouro de Campo Capela

Este queso semicurado de leche cruda de vaca, producido por la Cooperativa de Productores do Campo Capela, es una de las primeras propuestas del ranking. Está valorado con 4,9 estrellas y no se trata de un producto huérfano de reconocimientos al margen de esta comunidad.

El producto cuenta con la medalla de oro de los World Cheese Awards, gracias a "su textura y su sabor suave y cremoso". Se produce de forma artesanal y con leche de vacas gallegas, lo que lo convierte en una delicatessen coruñesa de primer nivel para los viajeros que visitan la provincia.

Filipinas Dark Milk Chocolate de Essenzo Cacao

Reconocido en 2023 como el mejor chocolate con leche de Europa en los Chocolate Awards Europe, este dulce de Essenzo Cacao encajaría en cualquier cesta gourmet coruñesa. Solo tiene cuatro ingredientes: habas de cacao, leche en polvo, azúcar de caña ecológico y manteca de cacao.

La tableta, que fue bronce en los Chocolate Awards World 2023, se produce nada más y nada menos que en Culleredo. Los productores comenzaron haciendo el chocolate en su propia casa, después de comprar un simple molinillo. Hoy, sus productos se venden en locales coruñeses como Galipan, Pandelino o Doña Bárbara Café.

Ginebra London Dry de Vánagandr Destilerías

Situada en el Lugar da Telva, Cambre, esta ginebra se destila con un alambique de cobre tradicional durante doce horas. El resultado es una delicatessen con espíritu gallego, valorado con 4,5 estrellas por la comunidad internacional.

En 2024, se alzó con el premio a la mejor ginebra del mundo y consiguió un doble oro en la International Spirits Challenge de 2025.

Miel Das Nosas Abellas

Producida en Ferrol, esta miel ha obtenido numerosos reconocimientos, como la medalla de oro en en el London Honey y el premio a la mejor miel de España y Portugal en 2022. Se realiza con prácticas sostenibles, respetuosas con el medioambiente y con las propias abejas, a través de un proceso artesano.

Los viajeros internacionales que la han probado le dan 4,5 estrellas. La puntuación sorprende si se compara con la que reciben en el ranking los productos de grandes corporaciones como la 1906 de Hijos de Rivera, una de las compañías más asentadas tanto en Galicia como en el resto de España.

La 1906 de Hijos de Rivera

El último de los productos gourmet de A Coruña más valorados por la comunidad internacional es la 1906 de Estrella Galicia. La empresa, ubicada en el número 6 de la Rúa José María Rivera Corral, sitúa dos de sus bebidas estrella en el ranking: la Red Vintage y la Black Coupage.

Ambas cuentan con una puntuación de 4,3. Del listado, estas cervezas son los productos que más conoce el público fuera de las fronteras españolas.