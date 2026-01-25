Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Evacuada una hamburguersería de la calle Ramón y Cajal de A Coruña tras sufrir su segundo incendio en un mes

El local tuvo que ser evacuado y ha quedado clausurado

Vehículo de Bomberos de A Coruña y un agente de la Policía Local.

Vehículo de Bomberos de A Coruña y un agente de la Policía Local. / LOC

Alberto Rivera

A Coruña

Los Bomberos de A Coruña tuvieron que desplazarse al filo de la medianoche de este sábado hasta la calle Ramón y Cajal para extinguir un incendio en los conductos de extracción de la hamburguesería Carnivale.

Según relata el cuerpo de emergencias en su parte diario, a su llegada el local ya se encontraba totalmente evacuado por el personal del establecimiento.

Fue en un conducto de extracción de la campana de la cocina donde se originó un pequeño incendio, lo que provocó que la hamburguesería se llenase de humo. Los Bomberos procedieron a comprobar los conductos y detectaron una temperatura elevada. Se aplicaron dos extintores de CO2 para rebajar los grados y se mantuvieron a la espera hasta que las mediciones dieron valores estables.

Tras solucionar el incidente, los Bomberos comunicaron al personal que el local quedaba clausurado hasta solucionar y reparar los desperfectos.

Curiosamente, el pasado 18 de diciembre el local sufrió un conato de incendio en esa misma maquinaria. En aquella ocasión ocurrió fuera de los horarios comerciales, alrededor de las 6.00 horaas de la madrugada y sin clientes en el establecimiento. Aquel incendio afectó a una trastienda sin que constasen daños personales.

En esta ocasión acudieron ocho bomberos con tres vehículos y tampoco hubo que lamentar daños personales. También colaboró la Policía Nacional y la Local.

