A Coruña deja atrás 'Ingrid' y vivirá un domingo de respiro antes de un nuevo frente

La borrasca Ingrid ha pasado por A Coruña dejando unas jornadas marcadas por los rayos, la lluvia y las temperaturas frías. En otras zonas de Galicia ha dejado también nieve, hielo, granizo, cortes en carreteras y temperaturas bajo cero.

Este sábado Galicia ya quedaba fuera de la zona de influencia de este temporal y ahora afronta una semana marcada por las borrascas atlánticas habituales de esta época.

Sin embargo, este domingo, A Coruña vivirá un día de cierto respiro. Esta será una jornada de transición en la que se espera la llegada de un nuevo frente con el avante de la madrugada. Para esta última jornada de la semana tendremos cielos parcialmente nublados y algún que otro chubasco. Las lluvias irán remitiendo con el avance de la tarde e incluso permitirán disfrutar del Dépor-Racing.

Las temperaturas también van en ascenso, más destacado en las mínimas, que serán de 9ºC, mientras que las máximas se situarán en los 12ºC. El viento soplará del oeste moderado aunque en el litoral norte de Galicia los intervalos serán fuertes.