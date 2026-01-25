El fuerte viento obliga a múltiples salidas de los Bomberos y desviar vuelos este domingo en A Coruña

Aunque las últimas horas de la borrasca Ingrid no afectaron mucho a A Coruña, el día siguiente, en la transición entre frentes, sí que se está haciendo notar en la ciudad. A mediodía unas chapas de la zona de Tribuna del estadio de Riazor se han soltado por los efectos del viento, aunque esa incidencia ya fue solucionada.

Desde las 9.00 horas hasta las 20.00 está activa una alerta roja de la Aemet por fuerte viento costero en A Coruña, por lo que a la del campo del Deportivo hay que añadir unas cuantas salidas más de los Bomberos de A Coruña desde la mañana. A las 10.25 horas acudieron a la calle Simón Bolívar del barrio de Os Rosales para retirar unas chapas en Maderas Peteiro que corrían peligro de salir volando. Esa fue la única incidencia de las primeras horas, que se unió a mediodía la de Riazor.

Desde las 13.30 horas los Bomberos acumulan otras catorce salidas para solucionar problemas con fachadas, tejados, carteles, pancartas o árboles. Todas ellas relacionadas con el viento.

Problemas en los vuelos

A ello hay que sumar también desvíos y retrasos en el aeropuerto de Alvedro. Un vuelo procedente del aeropuerto de Barajas en Madrid tenía que aterrizar a las 13.00 horas en la terminal coruñesa y fue desviado al aeropuerto de Lavacolla. También un vuelo procedente de Madrid de Air Europa llegó con 25 minutos de retraso.

Además, a primera hora, hubo retrasos en las salidas. El primero de la mañana, a las 8.35 horas de Air Europa partió con destino Madrid 20 minutos más tarde de lo previsto. El Iberia de las 9.20 horas salió con 35 minutos de retraso, a las 9.55 horas.