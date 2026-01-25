Juan Antonio Cuéllar, gerente de la Sinfónica de Galicia: “Siento que estamos en un momento muy positivo para la orquesta"

Tras su llegada en junio al Consorcio para la Promoción de la Música, Juan Antonio Cuéllar, su nuevo gerente, ha resuelto el problema económico de la Orquesta Sinfónica de Galicia y cuenta con el compromiso de la Xunta de actualizar su aportación económica año a año. Ha acabado con la deuda y se lanza a programar iniciativas entre las que destaca una gira por siete ciudades del Reino Unido.

En diciembre el Consorcio de Promoción de la Música saldó su deuda ¿Se ha vuelto a generar?

Cuando llegué en junio, el Consorcio tenía una deuda de 1,54 millones y una sobreejecución presupuestaria de 250.000, lo que para el interventor hacía inviable la programación de la orquesta. Nos metimos al presupuesto para ver qué cosas tenían soporte y fue muy sonada la cancelación del encuentro programado por la Orquesta Joven, pero también de varios conciertos, solistas y directores muy costosos que no estuvieron dispuestos a bajar sus cachés. Renegociamos todos los cachés de la temporada y logramos sacar una programación un poco tarde, en septiembre, pero conseguimos que los abonados respondieran. Trabajamos con una austeridad muy fuerte y gracias al apoyo de la Xunta, que nos dio un recurso adicional de 200.000 euros en noviembre, terminamos de pagar todas las cuentas y a 31 de diciembre no teníamos ningún compromiso pendiente y cerramos con unos 700.000 euros en bancos. El superávit fue de entre 400.000 y 500.000 euros, lo que revierte la tendencia del Consorcio, que daba resultados negativos todos los años. Podemos anticipar una mayor salud porque tener remanente positivo significa que hay con qué pagar al principio del año. Tenemos perspectivas importantes este año, como la gira al Reino Unido que cuando llegué significaba un gasto de 180.000 euros y logramos que sus promotores asumieran todos los gastos en las siete ciudades donde vamos a estar. Solo vamos a poner los costes del traslado hasta el aeropuerto y, aunque no vamos a generar recursos con la gira, sí vamos a generar un impacto importante en prestigio internacional.

¿Hay compromiso de la Xunta para incrementar su aportación?

La idea es que haya una actualización año a año para sostener las necesidades básicas del Consorcio, que son las nóminas y los gastos operativos. Este año ya nos incrementó el presupuesto ordinario en 300.000 euros y ahora son 3,6 millones, con el espíritu de seguir aportando de forma permanente. Tenemos muy buena resonancia en toda el área de cultura de la Xunta y el mismo presidente se hace muy responsable, ya que así me lo manifestó en un encuentro que tuvimos en noviembre. Y obviamente el Ayuntamiento, que es nuestra casa, tiene también una disposición increíble. Nos va a dar un presupuesto especial este año y mantiene su participación de 4 millones al año y seguramente en el futuro va a aportar un poco más. Siento que estamos en un momento muy positivo para la orquesta.

Uno de los problemas económicos de la orquesta es el alquiler del Palacio de la Ópera. ¿Hay perspectiva de cambio?

Hay unas limitaciones grandes porque hay un contrato firmado que regula los precios. En lo que hemos avanzado mucho es en la relación interinstitucional con Comar, la empresa que tiene la concesión del Palacio, empezando a hacer actividades conjuntas y a revisar compromisos mutuos. En la medida que aportamos al desarrollo de actividades de ellos, ellos puedan ayudarnos con contraprestación en especie de cosas que nos costaría realizar. Estamos empezando una alianza estratégica, inclusive en algunos eventos programados para la siguiente temporada. Es mucho más que una relación entre inquilino y arrendatario. Yo decía como en chiste que somos los inquilinos quejosos y ellos los arrendadores abusivos. Vamos a cambiar esa noción para hacer un trabajo como el de los teatros y las orquestas, que lo hacen en colaboración.

¿Piensa el Consorcio en disponer de su propio auditorio?

En el largo plazo tenemos dos alternativas. Una es la construcción de una nueva sede con características según los requerimientos de una orquesta profesional de nivel internacional. La segunda es convertir el Palacio de la Ópera actual en lo que debería ser para convertirlo en una sede de la altura que queremos. Vamos a ver cómo se comporta esta relación de corto plazo, porque a partir de su fortalecimiento podemos pensar en el mejoramiento de una infraestructura que se quedó anclada en los noventa. Se le han hecho algunas adecuaciones, sobre todo reparaciones, pero es una posibilidad convertirla en un escenario de primer nivel. También hay que considerar los planes de la ciudad en la fachada marítima para pensar en una sede nueva con unas condiciones diseñadas para la orquesta.

Entre las deficiencias del Palacio figura su concha acústica ¿Hay solución a corto plazo?

Pues comprar una. La inversión debe estar rondando los 400.000 euros para una concha automatizada, fácil de montar y recoger, y que tenga el tamaño del escenario del Palacio de la Ópera. Realmente no hay un auditorio parecido en toda Galicia. La sala de Santiago tiene una estupenda acústica, pero tiene una capacidad que es más o menos la mitad de esta.

¿Hay planes para adquirirla?

Ya estamos en búsqueda de presupuestos. Es muy pronto, pero si logramos los recursos que necesitamos, creo que podríamos tenerla en 2027 si podemos tener un remanente positivo que nos permita invertir en condiciones adecuadas para el desarrollo de la orquesta. Este año vamos a invertir en sillas para los músicos, ya que las actuales son de los años 90 y están gastadas y son incómodas.

"Vamos a hacer un festival de música de cine con presencia de compositores de Hollywood"

¿Qué otros proyectos hay además de la gira por el Reino Unido?

Estamos trabajando para hacer un festival de música para cine a finales de agosto o principios de septiembre, no solo con la interpretación de bandas sonoras, sino también con la presencia de compositores destacados de Hollywood. Y vamos a tener diferentes eventos con música para cine hechos por la orquesta, como un concierto con música de películas del oeste y otro en la que tocará durante la proyección de una película muy famosa como Tiburón o alguna de las de Star Wars. Vamos a hacer también un concierto de tributo a John Williams y a la orquesta grabando bandas sonoras para películas de forma sistemática y para otros desarrollos audiovisuales, incluso para proyectos de música popular.

¿Mantiene la idea de una gira por Latinoamérica?

Estoy trabajando en eso. Lo que vemos más viable es que sea para la temporada 27-28. Desde el principio la hemos planteado para esa temporada.

¿Tiene nombre la orquesta en Latinoamérica?

Sí. Estuvo en Sudamérica hace unos 15 años y dejó una huella importante, sobre todo en Argentina, porque la comunidad gallega es muy grande, pero tenemos que aumentar su visibilidad. Es reconocida como una de las mejores orquestas de España, pero ahora que ha estado allí varias veces la Orquesta Nacional de España, creo que nos ha abonado el terreno. Y hay muchísimo interés en Bogotá, de donde soy yo, pero también en Buenos Aires y Brasil hay grandes opciones. En Chile, Perú y Uruguay hay interés también por tener la orquesta.

¿Preparan algo para el eclipse del próximo verano?

Sí, un concierto muy bonito con la Joven Orquesta de Galicia a finales de junio que diseñamos con la comunidad científica.

¿Hay posibilidad de mejorar la Escuela Municipal de Música?

Nosotros administramos fundamentalmente sus recursos humanos y, según las visitas que he hecho a la escuela, ya ha habido una intervención importante en sus infraestructuras, ya que se han mejorado las condiciones de las aulas. Me interesa mucho trabajar en la oferta docente, en cómo puede impactar mejor en la comunidad porque es un proyecto muy bonito y de ciudad.