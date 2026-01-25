Los mariscadores de A Coruña reclaman un punto de control al pie de la ría
Pedirán la próxima semana al Concello que se ubique tras la Congeladora Coruñesa
Lo consideran imprescindible para continuar su actividad
Los responsables de la Cofradía de Pescadores de A Coruña se reunirán la próxima semana con los del Concello para buscar una ubicación para el punto de control y venta de los mariscadores de la ría de O Burgo, ya que esa instalación debe contar con la autorización municipal, así como de la Demarcación de Costas. Los mariscadores pretendían que se situase en el emplazamiento del parque de marisco de Caridad, que fue derribado en abril de 2024, aunque Costas denegó su permiso con el argumento de que el tramo que enlazará el paseo marítimo de Culleredo con la playa de Oza, que incluirá una senda verde, pasará por ese punto.
“Tengo esperanza de que esto se desbloquee la semana que viene porque es algo que nos urge”, explica Javier Mariñas, patrón mayor de la cofradía, quien señala que la antigua edificación marisquera era la preferida por estos trabajadores, a los que ahora se les ha propuesto una parcela situada tras la empresa Congeladora Coruñesa, al otro lado del puente de A Pasaxe con relación al parque de Caridad.
“Si no tenemos punto de control y venta no podemos tener actividad marisquera, es imprescindible para que continúe”, ya que las administraciones exigen su existencia, destaca Mariñas, quien asegura que la cofradía lleva veinte años luchando por su obtención. También detalla que se trataría de unas instalaciones modulares que no necesitarían cimentación en las que se colocarían unas máquinas clasificadoras de marisco. El patrón mayor confía en que Costas autorice este nuevo emplazamiento, ya que lo considera adecuado por su proximidad a la ría.
