Una promoción de obra nueva en Culleredo pone a la venta sus últimas viviendas con vistas a la ría

El mercado inmobiliario en el área metropolitana de A Coruña sigue mostrando opciones atractivas para compradores que buscan tanto vivienda de obra nueva como oportunidades en barrios consolidados con potencial de revalorización. Dos inmuebles actualmente en venta reflejan esta diversidad: un piso de nueva construcción con vistas a la ría en Culleredo y una vivienda lista para entrar a vivir en Os Mallos, una de las zonas con mayor proyección urbana de la ciudad.

Piso de obra nueva con vistas a la ría en Culleredo

Piso de obra nueva con terraza en Culleredo / Tucasa.com

En el municipio de Culleredo, una de las zonas residenciales con mayor demanda del área metropolitana de A Coruña, se encuentran las últimas viviendas de una promoción de obra nueva con vistas despejadas a la ría, una característica cada vez más valorada por los compradores.

Estas viviendas destacan por su diseño moderno, eficiencia energética y una distribución funcional, pensada para maximizar la entrada de luz natural y el confort diario. La promoción de obra nueva dispone de piscina, zonas verdes y pista de pádel privada, lo que añade valor y espacios de ocio para los residentes. Se ubica en un entorno tranquilo, pero bien comunicado, con acceso rápido tanto a la ciudad de A Coruña como a los principales servicios y vías de comunicación.

La combinación de obra nueva, vistas privilegiadas, disponibilidad limitada —con las últimas viviendas de la promoción aún a la venta— y dotaciones de ocio convierte este inmueble en una opción especialmente atractiva tanto para quienes buscan residencia habitual como para compradores que valoran una inversión con proyección a medio y largo plazo en el entorno coruñés.

Vitae Inmobiliaria / Tucasa.com

Piso en Os Mallos – A Falperra (A Coruña)

Como alternativa dentro del núcleo urbano, destaca este piso en venta en Os Mallos – A Falperra, a pocos minutos de la nueva estación Intermodal de A Coruña. La vivienda se ofrece por 195.000 euros y cuenta con 75 metros cuadrados construidos, distribuidos en tres habitaciones y un baño, situada en una tercera planta.

El inmueble, presentado en exclusiva por Best-House Corner, se encuentra listo para entrar a vivir y dispone de techos altos, lo que aporta una mayor sensación de amplitud. Cuenta con dos dormitorios dobles, uno de ellos con espacio para vestidor, además de una tercera habitación italiana contigua al salón, actualmente utilizada como comedor. El baño ha sido reformado recientemente e incorpora plato de ducha, y la cocina es eléctrica.

Entre sus mejoras destacan las ventanas climalit oscilobatientes, cambiadas recientemente, y un portal ya reformado. Aunque el edificio no dispone actualmente de ascensor, existe una posibilidad real de instalarlo, lo que incrementa su atractivo de cara al futuro. La ubicación, en una zona en proceso de transformación urbana, refuerza su potencial como oportunidad de compra en un barrio a punto de despegar.

Estos dos inmuebles reflejan las dos grandes vías del mercado inmobiliario coruñés: por un lado, la apuesta por la obra nueva en municipios del área metropolitana como Culleredo, con viviendas modernas y vistas privilegiadas; y por otro, las oportunidades en barrios tradicionales de A Coruña como Os Mallos, donde la renovación urbana y las infraestructuras están impulsando el interés de compradores e inversores.