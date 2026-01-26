Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG abre un canal para recoger propuestas para mejorar BiciCoruña

Base de BiciCoruña

Base de BiciCoruña / Iago López

RAC

A Coruña

El BNG de A Coruña ha abierto un canal de participación a través de sus redes sociales para recoger propuestas y demandas sobre la mejora de BiciCoruña con el fin de trasladarlas al pleno de febrero.

Será a través de una moción que prepara la concejala Avia Veira, responsable de movilidad en el grupo municipal del BNG.

“BiciCoruña funciona, es un servicio público que fomenta la salud y la movilidad sostenible, pero necesita refuerzo y ampliación”, afirma Veira.

Los nacionalistas creen que "este servicio debe llegar a más barrios, con más bicicletas y con un funcionamiento a la altura de lo que merece A Coruña", apunta Veira.

El BNG pide a los vecinos que les trasladen «qué fallos o carencias encuentra en BiciCoruña» para reunir las opiniones y «ver si así el Gobierno local ve la realidad y reacciona».

TEMAS

Si no lo leo no lo creo: El «doctor amor» de A Coruña

El BNG abre un canal para recoger propuestas para mejorar BiciCoruña

Las Jornadas Lacónicas de A Coruña regresan del 6 de febrero al 8 de marzo

El Gobierno local de A Coruña aprobará sus cuentas de 2026 tras rechazar casi todas las alegaciones

El PP de A Coruña exige al Gobierno local que se mantenga la ruta de Alvedro a Londres

El Nobel Wole Soyinka en A Coruña: «Intenté escribir en español en prisión porque mis torturadores no lo entendían»

A Coruña, plató de la nueva serie de Movistar Plus: "Queremos que se note cómo es esta ciudad y hacer un retrato lo más realista posible"

La gastronomía local brilla en Madrid Fusión: "En A Coruña, el mar no es paisaje, es carácter"

