El BNG abre un canal para recoger propuestas para mejorar BiciCoruña
El BNG de A Coruña ha abierto un canal de participación a través de sus redes sociales para recoger propuestas y demandas sobre la mejora de BiciCoruña con el fin de trasladarlas al pleno de febrero.
Será a través de una moción que prepara la concejala Avia Veira, responsable de movilidad en el grupo municipal del BNG.
“BiciCoruña funciona, es un servicio público que fomenta la salud y la movilidad sostenible, pero necesita refuerzo y ampliación”, afirma Veira.
Los nacionalistas creen que "este servicio debe llegar a más barrios, con más bicicletas y con un funcionamiento a la altura de lo que merece A Coruña", apunta Veira.
El BNG pide a los vecinos que les trasladen «qué fallos o carencias encuentra en BiciCoruña» para reunir las opiniones y «ver si así el Gobierno local ve la realidad y reacciona».
