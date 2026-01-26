La Ciudad de las TIC pasa a ser una concesión de Defensa al Concello de A Coruña
El Ayuntamiento y la Universidade sellan el convenio para el traspaso de la titularidad de la instalación, en la que habrá una inversión municipal de más de 11 millones
La firma este lunes en el Palacio Municipal de un convenio entre el Concello y la Universidade da Coruña hace que el complejo tecnológico de la Ciudad de las TIC, asentado en la antigua fábrica de armas, pase a ser una concesión del Ministerio de Defensa en manos del Ayuntamiento, ya que hasta ahora la titularidad era de la institución académica.
El acuerdo establece que el Concello invertirá en el recinto más de 11 millones de euros durante cuatro años para convertirlo en un polo de investigación en tecnologías de la información y la comunicación. Defensa cedió el complejo a la Universidade en febrero de 2020 y desde entonces hubo colaboración municipal en el proyecto, sobre el que el año pasado se acordó que pasara a ser una concesión al Concello.
La aportación municipal permitirá reformar tres edificios de la fábrica, en los que la Universidade desarrollará actividades docentes y profesionales mediante una cesión de uso. Los planes iniciales prevén que las obras se desarrollen hasta 2028, aunque con posibilidad de prorrogarlas cuatro años más.
“En los últimos ejercicios, el Concello invirtió más de tres millones en la Ciudad de las TIC”, manifestó la alcaldesa, Inés Rey, quien expresó su “compromiso con el impulso definitivo” del que dijo que será “uno de los polos de innovación y desarrollo económico de la ciudad”.
El rector de la Universidade, Ricardo Cao, declaró que esta decisión permite “avanzar hacia un modelo de gobernanza más eficiente, en el que las administraciones con competencias urbanísticas, industriales y empresariales puedan impulsar el desarrollo de las infraestructuras”, al tiempo que se garantice que las iniciativas de formación, investigación y transferencia de la Ciudad de las TIC “continúen bajo la coordinación académica de la UDC”.
