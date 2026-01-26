Un turismo se estrelló contra un edificio de la calle paseo de Ronda de A Coruña tras circular por la acera poco después de las 16.00 horas de este lunes. Testigos presenciales afirman que el automóvil giró en la rotonda situada a la altura del cruce con paseo de los Puentes y se introdujo en el espacio reservado a los peatones, donde chocó por la izquierda con varios vehículos estacionados y por la derecha contra el muro de un inmueble, en el abrió un boquete.

El coche quedó sobre la acera con una de las ruedas traseras desprendidas a consecuencia del fuerte impacto, mientras que la acera se cubrió de fragmentos de la carrocería. La conductora del automóvil aparentemente no resultó herida y explicó que bajaba por paseo de Ronda hacia Riazor y que al llegar a la rotonda el coche se aceleró y perdió el control.

Un coche circula por la acera y se estrella contra un edificio del paseo de Ronda de A Coruña / Carlos Pardellas / Pablo Barro

Una persona que circulaba en ese momento junto al vehículo siniestrado señaló que éste aceleró cuando estaba ya en la rotonda, chocó contra el bordillo y "voló" hasta colisionar con el frontal de los vehículos que se encontraban aparcados en el lugar. También señala que fue "un milagro" que no hubiese transeuntes en ese momento por la acera, que es una zona habitual de paso de los escolares de los centros de la zona. Este mismo comentario fue el más repetido en los primeros minutos tras el accidente.

Otra testigo corrobora que el coche salió volando tras golpear el bordillo y que pasó a escasos metros de donde ella estaba. "Fue cuestión de segundos", indicó. La mujer que conducía, que fue atendida en un primer momento por los propietarios de negocios de la zona, reconoció que el coche "se aceleró solo" y que perdió el control. Contemplaba consternada pero tranqila el estado en el que había quedado su vehículo, cuyos restos se extendían por toda la acera.

Una ambulancia del 061 atendió a la mujer en el lugar, aunque tan solo presentaba un corte superficial en el labio. La Policía Local también acudió al momento para investigar lo sucedido y regular el tráfico.