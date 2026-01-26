Una colisión con al menos cinco vehículos implicados obliga a cortar dos carriles en Alfonso Molina
El accidente se registró a las 15.35 horas en dirección entrada, a la altura de Matogrande. Las retenciones llegan hasta la glorieta de A Pasaxe
Al menos cinco vehículos se han visto implicados en un accidente registrado este mediodía en la avenida de Alfonso Molina, a la altura de Matogrande. Circulaban en dirección entrada a la ciudad cuando, sobre las 15.35 horas, se produjo la colisión múltiple que obligó a cortar el carril central y el izquierdo de la calzada en el tramo afectado.
Desde la sala de pantallas indican que las retenciones de vehículos, a consecuencia del accidente, llegan a la glorieta de A Pasaxe una hora después del siniestro. Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Local y una ambulancia del 061 para asistir a los posibles heridos.
Otro accidente múltiple esta mañana a la altura de Palavea
Alrededor de las 09.30 horas de este lunes, se registró otro accidente múltiple con cinco vehículos implicados en Alfonso Molina, a la altura de Palavea. El siniestro se saldó con una conductora herida y algo más de media hora de retenciones en el acceso a A Coruña. Una ambulancia del 061 atendió a la mujer en el lugar, que resultó herida leve. Se trató de una colisión por alcance y uno de los carriles tuvo que cerrarse al tráfico hasta que los vehículos fueron retirados al arcén.
