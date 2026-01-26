Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Temporal: alerta roja por precipitacionesAdif limita a 160 km/h la alta velocidad entre Ourense y SantiagoHuelga de buses interurbanos en A CoruñaPrisión para dos de los detenidos en la operación antidroga de Sada y Bergondo
instagramlinkedin

Una colisión con al menos cinco vehículos implicados obliga a cortar dos carriles en Alfonso Molina

El accidente se registró a las 15.35 horas en dirección entrada, a la altura de Matogrande. Las retenciones llegan hasta la glorieta de A Pasaxe

Accidente con varios vehículos implicados en Alfonso Molina.

Accidente con varios vehículos implicados en Alfonso Molina. / DGT

RAC

Al menos cinco vehículos se han visto implicados en un accidente registrado este mediodía en la avenida de Alfonso Molina, a la altura de Matogrande. Circulaban en dirección entrada a la ciudad cuando, sobre las 15.35 horas, se produjo la colisión múltiple que obligó a cortar el carril central y el izquierdo de la calzada en el tramo afectado.

Imagen del accidente capturada por las cámaras de la DGT

Imagen del accidente capturada por las cámaras de la DGT / LOC

Desde la sala de pantallas indican que las retenciones de vehículos, a consecuencia del accidente, llegan a la glorieta de A Pasaxe una hora después del siniestro. Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Local y una ambulancia del 061 para asistir a los posibles heridos.

Noticias relacionadas

Otro accidente múltiple esta mañana a la altura de Palavea

Alrededor de las 09.30 horas de este lunes, se registró otro accidente múltiple con cinco vehículos implicados en Alfonso Molina, a la altura de Palavea. El siniestro se saldó con una conductora herida y algo más de media hora de retenciones en el acceso a A Coruña. Una ambulancia del 061 atendió a la mujer en el lugar, que resultó herida leve. Se trató de una colisión por alcance y uno de los carriles tuvo que cerrarse al tráfico hasta que los vehículos fueron retirados al arcén.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La primera taxista de A Coruña que acepta la oferta para operar en Uber: 'Vi la puerta abierta a tener más clientes
  2. Una andaluza llega a A Coruña y se indigna con este plato: 'no sé si voy a poder vivir con ello
  3. Las primeras dependientas del Zara de Juan Flórez se despiden de la tienda: «Empezamos a vestir a los niños, después a los niños de los niños y después a los nietos de los niños»
  4. La borrasca 'Ingrid' azota Galicia: noche de rayos, truenos y viento huracanado en A Coruña
  5. Los profesores de A Coruña que influyeron en su interés por el cine de Oliver Laxe: «Es muy difícil llegar a donde ha llegado»
  6. El cambio del viento evita que el oleaje por la borrasca 'Ingrid' llegue al paseo marítimo de A Coruña
  7. El Concello de A Coruña aprueba el rescate de la concesión de cuatro aparcamientos por 'incumplimientos graves
  8. Espacio Coruña incorpora cuatro empresas y negocia con un nuevo operador de cine tras la marcha de Yelmo

Una colisión con al menos cinco vehículos implicados obliga a cortar dos carriles en Alfonso Molina

Una colisión con al menos cinco vehículos implicados obliga a cortar dos carriles en Alfonso Molina

Un coche circula por la acera y se estrella contra un edificio del paseo de Ronda de A Coruña

Archivada la causa por la muerte en 2023 de un hombre en A Coruña por disparos de un agente al estimar "legítima defensa"

Archivada la causa por la muerte en 2023 de un hombre en A Coruña por disparos de un agente al estimar "legítima defensa"

Las máquinas vuelven a levantar la duna que protege Riazor de los temporales de invierno

Las máquinas vuelven a levantar la duna que protege Riazor de los temporales de invierno

La Ciudad de las TIC pasa a ser una concesión de Defensa al Concello de A Coruña

La Ciudad de las TIC pasa a ser una concesión de Defensa al Concello de A Coruña

Choque múltiple con cinco vehículos en Alfonso Molina: un herido y retenciones

Choque múltiple con cinco vehículos en Alfonso Molina: un herido y retenciones

La huelga de buses interurbanos de A Coruña, camino de ser indefinida desde el 2 de febrero

La huelga de buses interurbanos de A Coruña, camino de ser indefinida desde el 2 de febrero

El Nobel Wole Soyinka en A Coruña: «Intenté escribir en español en prisión porque mis torturadores no lo entendían»

El Nobel Wole Soyinka en A Coruña: «Intenté escribir en español en prisión porque mis torturadores no lo entendían»
Tracking Pixel Contents