A Coruña, plató de la nueva serie de Movistar Plus: "Queremos que se note cómo es esta ciudad y hacer un retrato lo más realista posible"

El Edificio de Departamentos de la Escuela Superior Técnica de Arquitectura de A Coruña se convirtió este lunes en plató de Ardora, la nueva serie de Movistar y Portocabo que apunta a convertirse en uno de los grandes éxitos de la plataforma. Allí se rodó la escena de un juicio, en la que se dieron cita dos ganadoras del Goya, Elvira Mínguez y Carolina Yuste, que da vida a la protagonista: “Estela es una abogada de oficio que está metida en un caso que es más grande de lo que ella puede estar preparada a lo mejor en un inicio”, explicaba a los medios la actriz extremeña sobre su personaje.

La escena que se rodaba este lunes en A Coruña era uno de los momentos más importantes de la serie: el juicio contra Aarón, un joven problemático acusado de asesinar a un importante empresario local. Estela, el personaje interpretado por Yuste, tiene que enfrentarse a Luis, al que da vida otro ganador del Goya, Javier Gutiérrez, un policía que, como ella, está viviendo su propia crisis personal y que ha de evitar por todos los medios que descubra la verdad: “Tiene enfrente a este otro personaje muy complejo moralmente, pero para el que tenemos la suerte de tener a alguien como Javier Gutiérrez, que también es otra bestia. La verdad es que es una gozada trabajar con él”, explicaba el director de la serie Jorge Coira.

La ciudad será un elemento clave

La serie vuelve a reunir a los hermanos Coira, Jorge y Pepe, junto a Fran Araújo, un trío que ha brillado en otra serie de la plataforma rodada en Galicia, Rapa, cambiando en esta ocasión Ferrol por A Coruña: “El lugar donde ocurre la trama debe mover la historia. Queremos que se note cómo es esta ciudad y hacer un retrato lo más realista posible. A Coruña es compleja, tiene elementos de gran modernidad, vida de barrio e incluso vida rural. Toda esa diversidad queremos reflejarla, teniendo muy presente el mar”, exponía Jorge Coira.

Javier Gutierrez será el coprotagonista de la historia / Jaime Olmedo

“A nosotros nos importa mucho donde pasan las cosas, eso impregna y es distinto que la historia sea en A Coruña, Santiago o Albacete”, apuntaba Pepe Coira. Fran Araújo definía las ciudades como “paisajes humanos” que permiten retratar los diferentes estratos de la sociedad.

El rodaje se extenderá hasta el próximo mes de abril y lo hará por diferentes puntos de la ciudad como el centro, Ciudad Vieja, Palexco, Bens o Monte Alto. “Retrataremos bastantes zonas de A Coruña”, decía Jorge Coira.

Un thriller judicial sobre un crimen

Otra de las caras que se pudo ver en el rodaje fue la de Sandro Ballesteros, una promesa de la actuación que dará vida al presunto autor del crimen: “Está basado en muchos casos y en ninguno en concreto. Intentamos hacer una trama que sea muy verosímil, que tenga que ver con el momento y el lugar en el que estamos, pero no está inspirado en ningún caso. Nos documentamos con muchas noticias, pero no es un caso en concreto”, contaba Fran Araújo.

El director Jorge Coira durante el rodaje de este lunes / David Mosquera

Araújo y Coira, que visitaron el rodaje este lunes, destacan por ser una de las duplas más fructíferas de la ficción nacional: “Al ser dos no hay organización. Realmente es como estar hablando mucho y luego nos ponemos a escribir. Donde termina uno sigue el otro y nos vamos corrigiendo. Es tener la tranquilidad de saber que si tienes un día de no, esperas que el otro tenga un día de sí”, apuntaba Pepe Coira sobre el proceso creativo.

La serie se rueda en la ciudad sede de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial. Esta tecnología está generando gran controversia en Hollywood, y hace unos días más de 700 artistas como Scarlett Johansson o Cate Blanchett, guionistas y creadores se manifestaron en su contra: “Creo que la inteligencia artificial va a llegar a todas las facetas de la vida, pero creo que va a haber que legislar. Pasa también con las imágenes de IA, que se están utilizando rostros de gente sin permiso y se están procesando obras de personas para crear otras obras”, señalaba Araújo, que pensaba que “ahora mismo una IA no puede escribir un guion, pero no sabemos lo que pasará en cinco años”.

Visita institucional al rodaje

El rodaje de este lunes se convirtió en todo un acontecimiento que no se quisieron perder los representantes institucionales. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, y la vicerrectora de Divulgación, Cultura y Deporte, Cristina Naya, estuvieron entre bambalinas observando cómo se rodaba la escena en la que el personaje interpretado por Elvira Mínguez llegaba a la sala de lo penal: “El juicio será clave, y ocupará 35 o 40 minutos de la trama”.

Representantes institucionales junto al equipo de la serie / David Mosquera

Para conocer si el joven acusado es culpable o inocente habrá que esperar hasta el año 2027, momento en el que Ardora llegará a Movistar Plus. La historia se desarrollará durante cinco episodios en los que A Coruña se convertirá en plató de la que será una de las series del año.