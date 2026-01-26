Si no lo leo no lo creo
Diego González Rivas, el «doctor amor» de A Coruña
Antón Peruleiro
El cirujano coruñés Diego González Rivas pasa mucho tiempo en el quirófano, pero también en platós y estudios de grabación. Su última intervención fue en el podcast Vaya Vaina, en el que dejó una serie de confesiones picantes, como que en algunos círculos le llaman «doctor amor», que ha tenido algún que otro lío en el hospital y que alguna vez ha engañado a algún paciente con el clásico «solo un pinchacito» sabiendo que iba a doler.
- La primera taxista de A Coruña que acepta la oferta para operar en Uber: 'Vi la puerta abierta a tener más clientes
- Una andaluza llega a A Coruña y se indigna con este plato: 'no sé si voy a poder vivir con ello
- Las primeras dependientas del Zara de Juan Flórez se despiden de la tienda: «Empezamos a vestir a los niños, después a los niños de los niños y después a los nietos de los niños»
- La borrasca 'Ingrid' azota Galicia: noche de rayos, truenos y viento huracanado en A Coruña
- Los profesores de A Coruña que influyeron en su interés por el cine de Oliver Laxe: «Es muy difícil llegar a donde ha llegado»
- El cambio del viento evita que el oleaje por la borrasca 'Ingrid' llegue al paseo marítimo de A Coruña
- El Concello de A Coruña aprueba el rescate de la concesión de cuatro aparcamientos por 'incumplimientos graves
- Espacio Coruña incorpora cuatro empresas y negocia con un nuevo operador de cine tras la marcha de Yelmo