Diego González Rivas, el «doctor amor» de A Coruña

El cirujano coruñés Diego González Rivas pasa mucho tiempo en el quirófano, pero también en platós y estudios de grabación. Su última intervención fue en el podcast Vaya Vaina, en el que dejó una serie de confesiones picantes, como que en algunos círculos le llaman «doctor amor», que ha tenido algún que otro lío en el hospital y que alguna vez ha engañado a algún paciente con el clásico «solo un pinchacito» sabiendo que iba a doler.